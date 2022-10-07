Kamu eş anlamlısı nedir? Kamunun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Kamu kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçe "kamuġ" kelimesinden evrilmiştir. Bu kelime Eski Türkçe döneminde "tüm, bütün, hepsi" anlamlarında kullanılmaktaydı. Kelime zaman içinde kullanımı sonucunda yeni anlamlar kazanmış, "hep, bütün" anlamıyla kullanımı azalmıştır.

Türk Dil Kurumuna göre kamu kelimesinin üç farklı anlamı bulunur. Türk Dil Kurumuna göre kamu kelimesi:

Devlet organlarının tümü

Bir ülkedeki halkın bütünü

Hep, bütün

Kamunun eş anlamlısı nedir?

Anlamları aynı olmasına karşın yazılışları bakımından farklı olan kelimeler eş anlamlı kelimelerdir. Eş anlamlı kelimeleri birbirlerinin yerine kullanabiliriz. Cümlede anlamı dikkate alarak eş anlamlı kelimeler arasında seçim yapabilir en uygun olanını kullanıma alabiliriz. Türkçede birçok kelimenin eş anlamlısı olan kelime bulunur. Kamu kelimesinin eş anlamı olan kelimelerden birisidir. Kamu kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

Halk

Umum

Amme

Bilumum

Kamunun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kamu eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler vermek gerekirse:

İşlediği suça karşılık cezaevine gönderilmedi. Onun yerine amme hizmetiyle bir sene boyunca görevlendirildi.

Bölge halkının seçeceği bir temsilciyle birlikte bu projenin yürütülmesi en doğrusu olacaktır.

Halklar kendi geleceklerini tayin edebilmek için seçimlerde oy kullanmayı önemsemelidir.

Halkın kullandığı dil yaşayan dildir, edebî metinler de buna göre düzenlenmelidir.

Mesleğinin ilk yıllarında amme hizmeti olarak yapması gereken bazı görevleri vardı, bu görevleri tamamladıkça yükselme imkânı elde ediyordu.

Halkın güvenliğini sağlamak için bazı kararlar almak ve uygulamaya koymak zorunda kalabiliriz.

Halkın taleplerini dikkate almadığı sürece oy kazanması mümkün gözükmüyor, ancak halkın isteklerine kulak verdiğinde kendisi de dikkate alınacaktır.

Yeni açılan park oldukça geniş, pazar günleri halk bireysel ya da aile gibi kalabalık gruplarla gelip rahatça oturabiliyor.

Aş evleri kış aylarında halk tarafından daha çok rağbet görüyor, özellikle evsizler için sıcak ve sağlıklı yemek bulabilmeleri için bulunmaz bir fırsat sunuyor.

Onun umum görevi bedevi şeyhler gibi dolaşmaktı.

Bu mesaj bilumum çalışan ve yöneticilere iletilmişti.



