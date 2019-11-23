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PlayStation 4 oyunlarına çok uygun fiyata sahip olabilirsiniz

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

PlayStation Türkiye merakla beklenen Black Friday indirimleri ile karşımıza çıktı. 2018’de yılın oyunu seçilen God of War 64 TL gibi inanılmaz derecede uygun fiyatlar ile PS Store’daki yerini almış durumda.

PlayStation 4 oyunlarına çok uygun fiyata sahip olabilirsiniz

Bu indirim furyasında; Assassin’s Çreed Odyssey, Marvel’s Spider-Man, Wolfenstein: Youngblood Deluxe Edition ve FIFA 20 gibi yeni oyunlar yüzde 50’ye varan indirimler ile oyuncularla buluşuyor.

Biz de sizler için bu indirim furyasında fiyatları dip yapan oyunları bir araya getirdik. Bakalım Black Friday indirimi kapsamında hangi oyunu kütüphanenize ekleyeceksiniz?

  • Assassin’s Çreed Odyssey – 134,00 TL
  • Borderlands 3 – 239,00 TL
  • Call of Duty: Modern Warfare Operator Edition – 455,20 TL
  • CODE VEIN – 179,00 TL
  • Crash Bandicoot N. Sane Trilogy — 89,50 TL
  • Crash Team Racing Nitro-Fueled – 155,35 TL
  • Days Gone – 179,00 TL
  • Devil May Cry 5 – 84,00 TL
  • FIFA 20 – 199,00 TL
  • 1 2019 – 134,00 TL
  • Far Cry 5 – 84,00 TL
  • Far Cry New Dawn – 89,00 TL
  • God of War – 64,00 TL
  • Gran Turismo Sport Spec II – 84,00 TL
  • Grand Theft Auto V Premium Online Edition – 60,00 TL
  • Horizon Zero Dawn Complete Edition – 64,00 TL
  • Marvel’s Spider-Man – 84,00 TL
  • Metro Exodus – 84,00 TL
  • Monster Hunter World: Iceborne – 141,75 TL
  • NBA 2K20 – 219,00 TL
  • Persona 5 – 79,00 TL
  • Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition – 219,00 TL
  • RESIDENT EVIL 2 – 84,00 TL
  • Sekiro: Shadows Die Twice –304,85 TL
  • Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition – 103,60 TL
  • Spyro Reignited Trilogy – 139,50 TL
  • The Outer Worlds – 291,75 TL
  • The Division 2 – Standard Edition – 84,00 TL
  • Wolfenstein: Youngblood Deluxe Edition – 84,00 TL
  • World War Z -79,00 TL

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Anahtar Kelimeler:
PlayStation 4 oyun

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