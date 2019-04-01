PlayStation 4 Yarış Oyunu Driveclub'ın Sunucuları 2020'de Kapatılıyor

31 Mart 2020 tarihinde Driveclub ile birlikte oyunun VR sürümü ve Driveclub Bikes sunucuları kalıcı olarak kapatılacak. Oyunlar bu tarihten sonra çevrimdışı olarak oynanabilmeye devam edecek.

Öte yandan Sony, oyunu ve bütün DLC'lerini 31 Ağustos 2019'dan itibaren satıştan da çekecek. Oyunun geliştiricisi Evolution Studios'un eski başkanı Paul Rustchynsky, bunun "lisans meseleleri" ile ilgili olduğunu belirtti.

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2014 yılında PlayStation 4'e özel olarak piyasaya sürülen Driveclub, çıkışında büyük sunucu ve bağlantı sorunları yaşamıştı ancak Evolution Studios oyunu güncellemelerle desteklemeye devam etmişti. Oyun, genel olarak olumlu yorumlar alsa da beklentileri tam anlamıyla karşılayamamıştı diyebiliriz.



