PNR numarası nedir? PNR numarası nerede yazar, PNR numarası nasıl öğrenilir?

Tatilde ya da iş seyahati amacı ile yolculuğa çıkacak olan kişiler, gidilecek yer belli olduktan sonra eğer gidilecek yere uçak aracılığı ile gidilecekse bilet satın alırken bazı noktalara dikkat etmelidir. Kişinin ya da firmanın bütçesine uygun, aynı zamanda güvenli bir seyahat için uçak bileti satın alma süreci son derece önemlidir.

Uçak bileti satın alırken uygun fiyatları belirlemek, bagaj politikalarını ve ücretlerini bilmek, aktarma durumlarını ve uçuş sürelerini bilmek, seçilen havayolu firmasının itibarını ve güvenliğini öğrenmek, vize ve pasaport işlemlerini tamamlamış olmak dışında bir de PNR numarası adı verilen uygulamanın ne olduğunu bilmek gerekir.

PNR numarası nedir?

Kısa adı ile PNR numarası uçak bilet satın alırken bilinmesi ve dikkat edilmesi gereken durumlardan biridir. PNR numarası açılımı "Passenger Name Record" olan ve "Yolcu İsim Kaydı" Türkçe karşılığı bulunan bir ifadedir.

PNR, bilet üzerinde bir değişiklik ya da çeşitli online işlemlerin çok kısa süreler içinde gerçekleşmesini sağlayan bir çeşit elektronik kimlik olarak tanımlanır. Kaybedilen biletlerin yenilerini temin edebilmek ya da havaalanında bilet çıktısı alabilmek gibi çeşitli işlemlerin kolayca yapılabilmesini sağlayan bir numaradır.

PNR numarası nasıl öğrenilir? PNR numarası nerede yazar?

PNR numarası öğrenmek için çeşitli yöntemler kullanılabilmektedir. Bu süreç uçak bileti alındığı andan itibaren başlar. Uçuş ile ilgili olan ve bilet sahibinin kişisel bilgilerini içeren PNR kodu, internet üzerinden bilet satın alındığı zaman kısa mesaj yolu ile ya da e mail gönderilerek kişiye ulaştırılır.

PNR kodunu öğrenmek için e mail ya da kısa mesaj ile gelen dijital dosyaya bakılır. Bir kimlik sayılan PNR numarası mobil biniş kartı üzerinde sağ alt kısımda dijital seyahat belgesinin de orta kısmının alt tarafında yer almaktadır.