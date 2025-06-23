Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat

PNR numarası nedir? PNR numarası nerede yazar, PNR numarası nasıl öğrenilir?

İş ya da tatil amaçlı seyahat ederken tercih edilen ulaşım yollarından biri de hava yoludur. Gidilecek yerin mesafesine ya da imkanlara bağlı olarak kara yolu ya da uçak ile seyahat tercih edilebilmektedir. Özel araç ile gidilecek bazı yerlere de uçakla seyahat etmek kişilere çeşitli ayrıcalıklar sağlayabilmektedir.

PNR numarası nedir? PNR numarası nerede yazar, PNR numarası nasıl öğrenilir?
Ferhan Petek

Tatilde ya da iş seyahati amacı ile yolculuğa çıkacak olan kişiler, gidilecek yer belli olduktan sonra eğer gidilecek yere uçak aracılığı ile gidilecekse bilet satın alırken bazı noktalara dikkat etmelidir. Kişinin ya da firmanın bütçesine uygun, aynı zamanda güvenli bir seyahat için uçak bileti satın alma süreci son derece önemlidir.

Uçak bileti satın alırken uygun fiyatları belirlemek, bagaj politikalarını ve ücretlerini bilmek, aktarma durumlarını ve uçuş sürelerini bilmek, seçilen havayolu firmasının itibarını ve güvenliğini öğrenmek, vize ve pasaport işlemlerini tamamlamış olmak dışında bir de PNR numarası adı verilen uygulamanın ne olduğunu bilmek gerekir.

PNR numarası nedir?

Kısa adı ile PNR numarası uçak bilet satın alırken bilinmesi ve dikkat edilmesi gereken durumlardan biridir. PNR numarası açılımı "Passenger Name Record" olan ve "Yolcu İsim Kaydı" Türkçe karşılığı bulunan bir ifadedir.

PNR, bilet üzerinde bir değişiklik ya da çeşitli online işlemlerin çok kısa süreler içinde gerçekleşmesini sağlayan bir çeşit elektronik kimlik olarak tanımlanır. Kaybedilen biletlerin yenilerini temin edebilmek ya da havaalanında bilet çıktısı alabilmek gibi çeşitli işlemlerin kolayca yapılabilmesini sağlayan bir numaradır.

PNR numarası nasıl öğrenilir? PNR numarası nerede yazar?

PNR numarası öğrenmek için çeşitli yöntemler kullanılabilmektedir. Bu süreç uçak bileti alındığı andan itibaren başlar. Uçuş ile ilgili olan ve bilet sahibinin kişisel bilgilerini içeren PNR kodu, internet üzerinden bilet satın alındığı zaman kısa mesaj yolu ile ya da e mail gönderilerek kişiye ulaştırılır.
PNR kodunu öğrenmek için e mail ya da kısa mesaj ile gelen dijital dosyaya bakılır. Bir kimlik sayılan PNR numarası mobil biniş kartı üzerinde sağ alt kısımda dijital seyahat belgesinin de orta kısmının alt tarafında yer almaktadır.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Site sakinlerinin kabusu oldu! Eşya bile çalıyor...Site sakinlerinin kabusu oldu! Eşya bile çalıyor...
Şanlıurfa’da trafo yangını korkuttuŞanlıurfa’da trafo yangını korkuttu

Anahtar Kelimeler:
uçak uçak bileti seyahat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Batman'da feci kaza! Bilirkişi heyetinin olduğu araç şarampole yuvarlandı; 5 kişi hayatını kaybetti

Batman'da feci kaza! Bilirkişi heyetinin olduğu araç şarampole yuvarlandı; 5 kişi hayatını kaybetti

Başrolde yine Dilan Polat var! Acılı kardeşlere helva kavurttu! Tepki çeken görüntüler

Başrolde yine Dilan Polat var! Acılı kardeşlere helva kavurttu! Tepki çeken görüntüler

Korkunç halde ölü bulunmuştu: Kulağını ve yüzünü yemişler...

Korkunç halde ölü bulunmuştu: Kulağını ve yüzünü yemişler...

Bir yaşındaki kızını ısırarak öldürdü! Nedeni kan dondurdu...

Bir yaşındaki kızını ısırarak öldürdü! Nedeni kan dondurdu...

Çıplaklar kampında komşu cinayeti!

Çıplaklar kampında komşu cinayeti!

Onu görmek için herkes akın diyor!

Onu görmek için herkes akın diyor!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.