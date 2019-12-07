Podgorica'da Noel kermesi düzenlendi

Açtıkları stantta Türkiye'den gelen ürünlerin yanı sıra Türk mutfağından kendi hazırladıkları yemeklerin de yer aldığını dile getiren Ozan, standı ziyaret eden Djukanovic'e, Türk misafirperverliğinin bir nişanesi olarak kuru incir ve porselen tabak hediye ettiklerini belirtti.

Hırvatistan'ın Podgorica Büyükelçisi Veselko Grubisic de yoğun katılımın bu yıl kermesi farklı kıldığını ifade ederek, "İyi günlerimizde kötü durumdaki insanları unutmamamız gerekiyor. Hepimiz kendi ülkemizden bir şeyler sergileyerek kermese katkı sağlayabiliriz." diye konuştu.

Filistin'in Podgorica Büyükelçisi Rabi Alhantouli da kermese Filistin'in ürünlerini tanıtmak amacıyla katıldıklarını belirterek, "İnsanların kültürümüze ilgi gösterdiğini görmek mutluluk verici." dedi.

