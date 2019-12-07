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Podgorica'da Noel kermesi düzenlendi

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 07.12.2019 19:24 | Son Güncelleme

Podgorica'da Noel kermesi düzenlendi

PODGORİCA (AA) - Balkan ülkesi Karadağ'ın başkenti Podgorica'da 22 ülkenin katılımıyla geleneksel Noel kermesi düzenlendi.

Uluslararası Karadağlı Kadınlar Derneğinin düzenlediği kermesin açılışını Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'in eşi Lidija Djukanovic yaptı.

Djukanovic, buradaki konuşmasında, kermeste farklı ülkelerin zengin kültür, gelenek ve göreneklerini görme fırsatı bulduklarını belirterek, etkinlikten elde edilen gelirin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını ifade etti.

Açılışın ardından standları ziyaret eden Djukanovic, Türkiye'nin Podgorica Büyükelçiliğince kurulan standa yoğun ilgi gösterdi.

- Türk misafirperverliği

Kermese katılan Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadağ'da düzenlenen yardım projelerine olabildiğince destek vermeye çalıştıklarını söyledi.

Açtıkları stantta Türkiye'den gelen ürünlerin yanı sıra Türk mutfağından kendi hazırladıkları yemeklerin de yer aldığını dile getiren Ozan, standı ziyaret eden Djukanovic'e, Türk misafirperverliğinin bir nişanesi olarak kuru incir ve porselen tabak hediye ettiklerini belirtti.

Hırvatistan'ın Podgorica Büyükelçisi Veselko Grubisic de yoğun katılımın bu yıl kermesi farklı kıldığını ifade ederek, "İyi günlerimizde kötü durumdaki insanları unutmamamız gerekiyor. Hepimiz kendi ülkemizden bir şeyler sergileyerek kermese katkı sağlayabiliriz." diye konuştu.

Filistin'in Podgorica Büyükelçisi Rabi Alhantouli da kermese Filistin'in ürünlerini tanıtmak amacıyla katıldıklarını belirterek, "İnsanların kültürümüze ilgi gösterdiğini görmek mutluluk verici." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Büyükelçilik Noel kermesi Podgorica Songül Ozan

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