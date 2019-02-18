Pokemonlar Detective Pikachu ile geri dönüyor! İşte yeni fragman

Warner Bros. Pictures tarafından beyaz perdeye aktarılan ilk live-action filmi olan Pokemon Detective Pikachu’dan 30 saniyelik kısa bir fragman gün yüzüne çıktı. Pokemon evreninin kapılarını bir kez daha açacak olan filmin kısa tanıtımında Bulbasaur ve Charizard’ı görüyoruz. Aksiyon ve heyecan dolu olmasına garanti gözüyle bakılan Detective Pikachu’nun 2019’un en çok izleyici çekecek yapımlardan biri olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bir zamanlar ülkemizde de yayınlanan ve çocukların sevgilisi haline gelen Pokemon, daha önce defalarca beyaz perdede boy göstermişti. Fakat sinemada gösterime giren tüm Pokemon filmleri çizgi film tadında ve sezon finalleriyle ilişkiliydi. Live-action tarzındaki Detective Pikachu filminde, Pikachu karakterini Deadpool yıldızı Ryan Reynolds seslendiriyor. Detective Pikachu kadrosunda Justice Smith, Kathryn Newton ve Ken Watanabe gibi isimler yer alıyor. Bu arada filmin aynı isimli Pokemon Detective Pikachu oyunundan uyarlandığını da hatırlatalım.

Pokemon live-action filmi tüm dünya ile aynı anda ülkemizde de 10 Mayıs 2019’da vizyona girecek.



