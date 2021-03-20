Polina Malinovskaya paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı salladı

Rus model Polina Malinovskaya, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında geliyor. Instagram’da 2.3 milyon takipçisi bulunan mode, 2018 Dünya Kupası maçlarından paylaştığı fotoğraflarıyla büyük bir takipçi kitlesine sahip olmuştu.

Şu sıralar tatilde olan Polina Malinovskaya, sosyal medya hesaplarından bol bol tatil fotoğrafı paylaşmayı ihmal etmiyor.

Turuncu bikinisyle teknenin kenarına oturduğu fotoğrafları yüzbinlerce beğeni alırken, bazı dikkatli takipçiler fotoğraftaki bir garipliğe dikkat çekmek istedi.

Polina Malinovskaya’nın turuncu bikinili fotoğrafına gelen yorumlar genelde olumlu olsa da bir takipçi "Dirseğine ne oldu?" Diye sorarken bir başka takipçi ise "Fotoğrafınızın photoshop'a ihtiyacınız yok" diye yazdı.

Polina Malinovskaya, Dubai tatilinden paylaştığı fotoğraflara gelen photoshop sorularına yanıt vermedi.

