MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Polina Malinovskaya paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı salladı

Polina Malinovskaya paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı salladı

20.03.2021 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram'da 2.3 milyon takipçiye sahip olan Rus model Polina Malinovskaya, son sosyal medya fotoğrafları yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Polina Malinovskaya paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı salladı

Rus model Polina Malinovskaya, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında geliyor. Instagram’da 2.3 milyon takipçisi bulunan mode, 2018 Dünya Kupası maçlarından paylaştığı fotoğraflarıyla büyük bir takipçi kitlesine sahip olmuştu.

Şu sıralar tatilde olan Polina Malinovskaya, sosyal medya hesaplarından bol bol tatil fotoğrafı paylaşmayı ihmal etmiyor.

Turuncu bikinisyle teknenin kenarına oturduğu fotoğrafları yüzbinlerce beğeni alırken, bazı dikkatli takipçiler fotoğraftaki bir garipliğe dikkat çekmek istedi.

aaa

Polina Malinovskaya’nın turuncu bikinili fotoğrafına gelen yorumlar genelde olumlu olsa da bir takipçi "Dirseğine ne oldu?" Diye sorarken bir başka takipçi ise "Fotoğrafınızın photoshop'a ihtiyacınız yok" diye yazdı.

bbb

Polina Malinovskaya, Dubai tatilinden paylaştığı fotoğraflara gelen photoshop sorularına yanıt vermedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sofralarınızı renklendirecek ürünlerSofralarınızı renklendirecek ürünler
Dr. Biran Ekici kimdir?Dr. Biran Ekici kimdir?
Akıllardaki The Walking Dead sorusu yanıtlandıAkıllardaki The Walking Dead sorusu yanıtlandı
Anahtar Kelimeler:
Model Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Eski manken evine gelen polisleri üstsüz karşıladı

Eski manken evine gelen polisleri üstsüz karşıladı

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Süper minisiyle Instagram'ı salladı! 'Vahşi leopar'

Süper minisiyle Instagram'ı salladı! 'Vahşi leopar'

Yine gündem oldu! Olay bekaret itirafı

Yine gündem oldu! Olay bekaret itirafı

Alevilere yönelik sözü kariyerini bitirdi!

Alevilere yönelik sözü kariyerini bitirdi!

Diğer Haberler

Ufuk Bayraktar yeni filmi Zemberek için Kars’ta

Ufuk Bayraktar yeni filmi için at üstüne çıktı

Seda Akman kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gülseren Budayıcıoğlu'nu mu canlandıracak?

Seda Akman kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Dr. Biran Ekici kimdir? Dr. Biran Ekici hakkında merak edilenler

Dr. Biran Ekici kimdir?

Özge Özder kimdir? Özge Özder Sadakatsiz’e ne zaman dönecek? Açıklama geldi…

Özge Özder'den Sadakatsiz açıklaması

Özlem Yıldız kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Özlem Yıldız'ın hayat hikayesi...

Özlem Yıldız kimdir?

Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, güzellik salonu açtı

Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, güzellik salonu açtı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.