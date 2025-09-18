Polis aracında cinsel saldırı iddiası! Önce kelepçeledi ardından... Fransa bu olayı konuşuyor

Fransa'nın güneyindeki Marsilya kenti yakınlarında yer alan Aubagne kasabasında, 37 yaşındaki bir İngiliz kadın, gözaltında bir polis memuru tarafından tecavüze uğradığını iddia etti. Olay, basında geniş yankı uyandırdı.

ÜÇ POLİS TARAFINDAN ALIKONDU, BİRİ TACİZ ETTİ

İngiliz turistin 10 Eylül’de yaptığı resmi şikâyete göre, kadın "sarhoşluk" gerekçesiyle polis ekipleri tarafından durduruldu ve gözaltına alındı. Üç polis memurunun kendisini sokakta durdurduğu, ardından kelepçeleyerek polis aracına bindirdiği ifade edildi.

Kadının iddiasına göre, polis aracında kelepçeli şekilde oturduğu sırada memurlardan biri yanına gelip önce onu öptü ardından da cinsel saldırıda bulundu.

BİR POLİS TUTUKLANDI, DİĞERLERİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bir polis memuru, "görevi nedeniyle sahip olduğu yetkiyi kötüye kullanarak tecavüz ve cinsel saldırı" suçlamasıyla tutuklandı.

Bir diğer polis ise "kişinin bedensel bütünlüğüne karşı işlenen bir suçu ya da suça teşebbüsü engellememe" suçlamasıyla yargı gözetiminde serbest bırakıldı.

Üçüncü polis memuru ise şu aşamada yardımcı tanık statüsü ile soruşturmaya dahil edildi.