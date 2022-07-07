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Seçimi kazanmak istedi! Amerikalı senatör Tiara Mack, kampanyası için kumda amuda kalkıp twerk yaptı

07.07.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Rhode Adası eyaleti için yapılacak seçimlerde Tiara Mack, senatör adaylığını koydu. Mack seçimleri kazanmak için ilginç bir kampanya yürütürken TikTok hesabından kumda amuda kalktığı ve twerk yaptığı anları paylaştı. Senatör adayının paylaşımı sosyal medyada tepkilere neden olurken genç kadın kendisini savundu.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Rhode Adası eyaleti için eylül ayında Eyalet Senatosu seçimleri yapılacak. Eyaletin 28 yaşındaki Eyalet Senatosu üyesi Tiara Mack, seçim kampanyasını sosyal medya hesabına taşıdı. Mack, bikiniyle kumların üzerinde amuda kalktığı ve twerk yaptığı anları paylaştı. Gönderisine Mack, “Block Island’da vaat edilen bir senatör” notunu ekledi.

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SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

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Mack’in videosu sosyal medyadan tepki topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı Mark’in gönderisine, “Buna ne gerek vardı?” yorumu yaptı.

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Mack gönderisini, “Siyahi ve LGBTİ üyesi olduğum için beni hedef alıyor” savunmasını yaptı.

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tiktok Amerika senatör
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