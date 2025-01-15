Polis katliamının sırrı çözüldü: İki ilde 5 kişiyi farklı farklı öldürürken aklında tek bir şey varmış

43 yaşındaki Mehmet Tehçi, Mersin'in Tarsus ilçesinde eşini boğdu, Adana'da kayınvalidesi ve kayınbabasının boğazını kesti, baldızını kalbinden bıçakladı, öğretmen kayınbiraderini kırsal alana götürerek öldürdü. Bununla yetinmeyip Osmaniye'ye akrabalarını öldürmeye gidiyordu ki Adana'nın Ceyhan ilçesinde yakalandı. Peki katil zanlısını bu katliamı işlemeye iten neydi? İddiaya göre her şey bir yıl önce yaşanan bir olaya dayanıyor.

ÜÇ KİŞİNİN CANINI KAHVALTI SOFRASINDA ALDI

Sabah saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde Mehmet Tehçi'nin eşi Ferdana Tehçi'nin annesi, babası ve kızları kahvaltı sofrasında öldürülmüş halde bulunmuştu. Üçünü de Mersin'in Tarsus ilçesinde devriye ekiplerinde görevli polis memuru Mehmet Tehçi'nin öldürdüğü belirlendi.

KATLİAMA DEVAM ETTİ

Daha sonra ortaya çıkan bilgilere göre ise Mehmet Tehçi, sabah saatlerinde öğretmen kayınbiraderi İsmail Tehçi'yi etüt merkezinden alıp Kabasakal Mahallesi'nde kırsal alana götürerek öldürdü.

Tehçi, daha sonra Mersin'in Tarsus ilçesine gelerek eşi Ferdane Tehçi'yi (37) boğazını bıçakla kesip öldürdü.

'İNTİHAR' DETAYI: CİNAYETLERİ BU YÜZDEN İŞLEMİŞ

İddiaya göre, Tehçi'nin (43) oğlu Ökkeş Berk Tehçi (15) bir yıl önce intihar etti. Mehmet Tehçi, oğlunun ölümünden eşini ve onun ailesini sorumlu tutması üzerine Türkiye'yi sarsan ve iki ili kapsayan bu katliama imza attı.

“DÜNYA SENİNLE GÜZEL HAYATIMIN ANLAMI”

Bu arada Mehmet Tehçi'nin eşi Ferdana Tehçi'nin sosyal medya hesabından ailesinin fotoğrafını paylaşıp “Dünya seninle güzel hayatımın anlamı Mehmet Tehçi” yazıp, yaptığı paylaşım da ortaya çıktı. Fotoğrafta bir yıl önce intihar eden çocukları Ökkeş Berk, kızı Almina ve ismi öğrenilemeyen çocuklarının olduğu öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır