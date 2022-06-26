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Polis memurunun önünde kasıklarına oda spreyi sıkarak şarkı söyleyip dans etti!

26.06.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir kadının kasıklarına oda spreyi sıkıp şarkı söyleyerek bir polis memurunun önünde dans ettiği bir video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Polis memurunun tepkisiz kaldığı bu durumun görüntüleri kimi kullanıcıları eğlendirirken, kimilerinden de yoğun tepki aldı.

Polis memurunun önünde kasıklarına oda spreyi sıkarak şarkı söyleyip dans etti!

Sosyal medyada viral olan bir videoda, bir kadının bir polis memuru önünde kasıklarına oda spreyi sıkarak dans ettiği anlar paylaşıldı. Viral olan görüntülerde kadının fenomen olan bir şarkı eşliğinde dans ettiği ancak memurun kayıtsız kaldığı görüldü. Video, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

''TAZELE''

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Kadın, dans ederken viral olan ve 'Vajinanı sevgilin için tazele!' anlamına gelen bir şarkıyı 'Vajinanı memurlar için tazele!' şeklinde söylüyordu. Dikkat çeken dansına rağmen genç polis telefonuyla meşgul olarak tepkisiz kaldı.

''SAYGISIZCA''

Tepki çeken videoya ilişkin kullanıcıların yorumları çeşitliydi. Bazıları bunu eğlenceli ve cesur buldu. Bazıları ise ahlaksızca ve saygısızca bir davranış olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
polis
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