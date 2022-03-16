Sosyal medyada olay yaratan görüntüler! Dansçı karşısında twerk yapınca pantolonunu indirmeye çalıştı

TikTok’ta “tito_granda” ismiyle paylaşım yapan bir kullanıcı oldukça ilginç bir anı sosyal medyadan yayınladı. Konser sırasında dansçının sahnede twerk yaptığı anlarda bir adamın pantolonunu indirmeye çalışması sosyal medyada popüler oldu.

MÜDAHALE ETTİLER

Videoda pantolonunu indirmeye çalışan adama dışarından müdahale edildiği görüldü. İzleyicilerin şaşkınlığını üzerinden attıktan sonra kahkahayla tepki verdiği anlar sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti. TikTok’ta kısa sürede popüler olan video 31.3 milyon izlenmeye ulaştı.



