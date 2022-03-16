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Sosyal medyada olay yaratan görüntüler! Dansçı karşısında twerk yapınca pantolonunu indirmeye çalıştı

16.03.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyaya İspanya’da bir konser sırasında çekilen görüntüler damga vurdu. Sahnede twerk yapan dansçıyla müziğe eşlik eden adam bir anda pantolonunu indirmeye çalıştı.

TikTok’ta “tito_granda” ismiyle paylaşım yapan bir kullanıcı oldukça ilginç bir anı sosyal medyadan yayınladı. Konser sırasında dansçının sahnede twerk yaptığı anlarda bir adamın pantolonunu indirmeye çalışması sosyal medyada popüler oldu.

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MÜDAHALE ETTİLER

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Videoda pantolonunu indirmeye çalışan adama dışarından müdahale edildiği görüldü. İzleyicilerin şaşkınlığını üzerinden attıktan sonra kahkahayla tepki verdiği anlar sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti. TikTok’ta kısa sürede popüler olan video 31.3 milyon izlenmeye ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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