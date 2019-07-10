Mynet Trend

Polis rave partisini Facebook’tan takip edip bastı

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 10.07.2019 09:14 | Son Güncelleme

İngiltere’de polis rave partisi düzenleyeceklerini duyuran bir grup genci takip altına alarak, parti için hazırlanan “çılgın” düzeneğe el koydu ve particileri göz altına aldı.

Polis rave partisini Facebook’tan takip edip bastı

Avrupa’da gençler arasında son 20 senede çok popüler olan rave parti konseptinde, partiye katılanlar “sınır tanımaksızın” eğlenme amacını taşırken, aşırı yüksek müzik sesi çevre sakinlerinin şikayetine konu olurken, yasal olmayan maddelerin kullanımı nedeniyle çok sayıda gencin hastaneye kaldırılması da sık görülen bir hadise.

İngiltere’de kırsal bir alanda bu tür bir parti düzenlemek için organizasyon yapmaya başlayan 3 genç ise yerel polisin takibine girdi. Gençlerin sosyal medya hesaplarını fark etmeden izlemeye alan polis, parti zamanı geldiğinde bölgeyi basarak organizatörleri tutukladı. İzin almadan, yüzlerce kişinin katılacağı bri parti düzenlemeye kalkan gençler ise mahkemeye çıkacak.

Avrupa’da daha önce bu tür yüzlerce kişinin katıldığı çılgın rave partilerinde, kalabalık nedeniyle yaşanan izdihamda ezilen ve hayatını kaybedenler olmuştu. Bu nedenle güvenlik görevlileri rave partilerine karşı daha duyarlı olmaya başladılar.

HTC U11+ için Android 9.0 Pie çıktı!

Bu kare Samsun'da çekildi! Hayran kalacaksınızBu kare Samsun'da çekildi! Hayran kalacaksınız
Trump, Facebook ve Twitter’ı davet etmediTrump, Facebook ve Twitter’ı davet etmedi
PES 2019 oyunu PS Plus’tan kaldırıldıPES 2019 oyunu PS Plus’tan kaldırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
facebook rave partisi

En Çok Okunan Trend Haberler

Yaşananları küçük kızın abisi fark etti! İğrenç olay!

Yaşananları küçük kızın abisi fark etti! İğrenç olay!

Kritik uyarı! Sıcaklıklar düşüyor, kuvvetli yağışlar geliyor

Kritik uyarı! Sıcaklıklar düşüyor, kuvvetli yağışlar geliyor

Mine Koşan'ın Halil Ergün paylaşımı olay oldu!

Mine Koşan'ın Halil Ergün paylaşımı olay oldu!

Onlarca kişi hastaneye başvurmuştu! Korkutan haber geldi

Onlarca kişi hastaneye başvurmuştu! Korkutan haber geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yeni Fiyat Performans Kralı! MSI Geforce GTX 1660 Ti GAMING X

Yeni Fiyat Performans Kralı! MSI Geforce GTX 1660 Ti GAMING X

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!

Oyun severler toplanın! Dikkat çeken tasarım ve performans

Oyun severler toplanın! Dikkat çeken tasarım ve performans

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Android’in kurucusu tanıştığı her kadınla…

Android’in kurucusu tanıştığı her kadınla…

Otonom taksilere çok az kaldı

Otonom taksilere çok az kaldı

Trump, Facebook ve Twitter’ı davet etmedi

Trump, Facebook ve Twitter’ı davet etmedi

PES 2019 oyunu PS Plus’tan kaldırıldı

PES 2019 oyunu PS Plus’tan kaldırıldı

Netflix sigara kararını açıkladı

Netflix sigara kararını açıkladı

Çölü geçecek, ormanları geçecek, nehirleri geçecek

Çölü geçecek, ormanları geçecek, nehirleri geçecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.