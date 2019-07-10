Polis rave partisini Facebook’tan takip edip bastı

Avrupa’da gençler arasında son 20 senede çok popüler olan rave parti konseptinde, partiye katılanlar “sınır tanımaksızın” eğlenme amacını taşırken, aşırı yüksek müzik sesi çevre sakinlerinin şikayetine konu olurken, yasal olmayan maddelerin kullanımı nedeniyle çok sayıda gencin hastaneye kaldırılması da sık görülen bir hadise.

İngiltere’de kırsal bir alanda bu tür bir parti düzenlemek için organizasyon yapmaya başlayan 3 genç ise yerel polisin takibine girdi. Gençlerin sosyal medya hesaplarını fark etmeden izlemeye alan polis, parti zamanı geldiğinde bölgeyi basarak organizatörleri tutukladı. İzin almadan, yüzlerce kişinin katılacağı bri parti düzenlemeye kalkan gençler ise mahkemeye çıkacak.

Avrupa’da daha önce bu tür yüzlerce kişinin katıldığı çılgın rave partilerinde, kalabalık nedeniyle yaşanan izdihamda ezilen ve hayatını kaybedenler olmuştu. Bu nedenle güvenlik görevlileri rave partilerine karşı daha duyarlı olmaya başladılar.

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