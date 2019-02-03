Polis şüphe üzerine durdurdu! Ekipler şoke oldu, tam 51 adet...

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 03.02.2019 12:21 | Son Güncelleme

Polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 51 adet cam tüpte kobra zehri ele geçirildi. Araçta bulunan 4 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

Polis şüphe üzerine durdurdu! Ekipler şoke oldu, tam 51 adet...

Tekirdağ'ın Saray ilçesinden İstanbul'a giden Fehim S., arkadaşları Yakup A., Gökhan İ. ve Ahmet Ç.'nin içinde bulunduğu otomobil, polis ekiplerince şüphe üzerine durduruldu. Araçta yapılan aramada 51 adet cam tüpte kobra zehri ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden Fehim S.'nin Saray ilçesindeki evinde de arama yapıldı. Aramada, 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Evdeki ismi öğrenilemeyen 1 kişi de gözaltına alındı.

Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi. (DHA)

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polis KOBRA kobra zehri Tekirdağ istanbul

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