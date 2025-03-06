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Polisin gözü önünde servet yuttu! 770 bin Dolarlık küpeler röntgenle görüntülendi...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
06.03.2025 16:13
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Florida'da lüks mücevher mağazasında şaşkınlık yaratan bir hırsızlık olayı! Jaythan Gilder, 770 bin dolarlık mücevherleri alıp kaçtı. Olaydan bir gün sonra köşeye sıkıştırılan Gilder, polislerin gözü önünde milyonlarca dolarlık küpeleri yuttu. Kaçış planı başarısız olan Gilder, hapisaneye gönderildi. Çekilen röntgen görüntülerinde ortaya çıkan milyon dolarlık küpeler sosyal medyada gündem oldu.

Polisin gözü önünde servet yuttu! 770 bin Dolarlık küpeler röntgenle görüntülendi...

ABD'nin Florida eyaletinde, 32 yaşındaki Jaythan Gilder lüks mücevher markasının mağazasına girerek değerli takıları inceledi.

Kendini NBA'ın Orlando Magic takımından bir basketbol bir oyuncunun temsilcisi olarak tanıtan Gilder, VIP odasına alındıktan sonra satış görevlileriyle satın alma ve havale hakkında görüştü.

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VIP ODADA ÇALACAĞI ÜRÜNLERİ İNCELEDİ

Mahkeme belgelerine göre Gilder'a 160.000 dolar değerinde 4.86 karatlık bir çift elmas küpe, 609.000 dolar değerinde 8.19 karatlık bir çift elmas küpe ve 587.000 dolar değerinde 5.61 karatlık bir elmas yüzük gösterildi. Gilder, daha sonra üç mücevher parçasını kaptığı gibi kaçmaya çalıştı. O sırada yüzüğü düşüren Gilder, mağazadan kaçmadan önce çalışanlarla kavga etti.

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KÜPELERİ YUTTU

Olaydan bir gün sonra polis tarafından yakalanan Gilder, ne yapacağını şaşırdı ve küpeleri polislerin gözleri önünde yutarak kaçmaya çalıştı.

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Ancak kaçış planı başarısız oldu. Washington County Hapishanesinde çekilen röntgen sonuçlarında "midesinde yabancı cisim" olduğu ortaya çıktı. Gilder'in röntgen görüntüleri paylaşıldı. O görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. 770 bin dolarlık mücevherlerin midedeki görüntüsünden sonra nasıl çıkartılacağı merak konusu oldu.

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