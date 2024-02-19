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    4. Polisler bile şoke oldu: Pusuya düşürülen kabile adeta kıyıma uğradı! 53 ölü: Bu gördüklerimin en büyük katliamı

    Polisler bile şoke oldu: Pusuya düşürülen kabile adeta kıyıma uğradı! 53 ölü: Bu gördüklerimin en büyük katliamı

    19.02.2024 10:53 | Son Güncelleme:
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    Papua Yeni Gine'de yakın dönemin "en büyük katliamı" yaşandı. Ülkenin dağlık bölgelerinde çıkan kabile çatışmasında pusuya düşürülen kabileden 53 kişi katledildi. Polis memurlarını bile şoka uğratan katliam sonrası cesetler kamyonlarla taşındı...

    Polisler bile şoke oldu: Pusuya düşürülen kabile adeta kıyıma uğradı! 53 ölü: Bu gördüklerimin en büyük katliamı

    ABC News'ün haberine göre, Güneybatı Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'nin dağlık bölgelerinde kabile çatışması yaşandı. Katliamı aratmayan olayda 53 erkek kabile üyesi pusuya düşürülerek öldürülürken, çatışmalara 17 farklı kabilenin katıldığı belirtiliyor.

    Emniyet güçleri, ülkenin Enga bölgesinde iki kabilenin birbirini pusuya düşürmesi sonucu çıkan çatışmada, 53 kişinin öldüğünü bildirdi.

    Olayı, ülkenin yakın döneminin "en büyük katliamı" olarak nitelendiren emniyet güçleri, cesetlerin polis kamyonetlerine yüklendiğini aktardı.

    Çatışmanın, bir kabilenin bölgede yaşayan diğer kabileye saldırma hazırlığındayken pusuya düşürülmesi sonucu yaşandığı belirtildi.

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    POLİSLER ŞOKA UĞRADI: ŞİMDİYE KADAR GÖRDÜKLERİMİN EN BÜYÜK KATLİAMI

    Papua Yeni Gine Kraliyet Polis Teşkilatı Başkomiser Vekili George Kakas, olaya müdahale eden polis memurlarının "şoka uğradığını" bildirdi.

    Kakas, açıklamasında, "Bu, şimdiye kadar belki tüm dağlık bölgede, Papua Yeni Gine'de gördüklerimin en büyüğü" ifadesini kullandı.

    Polis güçlerinin "risk alarak" duruma el atmak zorunda kaldığını kaydeden Kakas, cesetlerin yollarda ve nehir yatağında yer aldığını; polis kamyonetlerine yüklenerek taşındığını anlattı. Kakas, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini kaydetti.

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    17 FARKLI KABİLE ÇATIŞMA HALİNDE

    Enga Bölge Valisi Peter Ipatas, açıklamasında, kabile çatışmalarının çıkabileceğine yönelik geçen hafta güvenlik güçlerini uyardıklarını açıkladı.

    Vali Ipatas, son dönem silahlı çatışmalara 17 kabilenin dahil olduğunu belirterek çatışan kabilelerin durumu hakkında bilgi sahibi olduklarını söyledi.

    Ipatas, "Bu, muhtemelen şimdiye kadar yaşadığımız en büyük kabile kavgası. Polis ve güvenlik güçleri olaya sahip çıkmalı, sahada olmalı" dedi.

    Bölgedeki çatışmalarının 2022 seçimleri sonrası başladığı, son dönemde karşılıklı pusu ve köylere yönelik silahlı saldırılarla yoğunlaştığı belirtildi.

    (AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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    Anahtar Kelimeler:
    Papua Yeni Gine kabile pusu
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