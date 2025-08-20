Mynet Trend

Polisten skandal hareket! Arama için gitti, ev sahibi kadının iç çamaşırlarını çaldı!

İngiltere'de görev için gittiği bir ev polis memuru şaşırtan bir harekette bulundu. Kamera kayıtlarını izleyen ev sahibi, 15 iç çamaşırının çalındığını söyleyerek şikayette bulundu.

İngiltere'deki Hertfordshire bölgesinde görevli olan 27 yaşındaki polis memuru Marcin Zielinski, 12 Eylül 2024'te Hertfordshire bölgesinde görevliyken, Lea-Ann Sullivan'ın evinde çekmeceleri karıştırırken güvenlik kamerasına yakalandı.

Zielinski, kadına ait bir iç çamaşırını cebine koydu. Mahkemede hırsızlık ve polis yetkisini kötüye kullanma suçlarını kabul eden polis, dört ay hapis cezasına çarptırıldı.

İÇ ÇAMAŞIRLARINI ÇÖPE ATTI

Mağdur Lea-Ann "O günden beri ağladım, güldüm, sinirlendim. Kendimi savunmasız ve korkmuş hissediyorum. Midem bulanıyor. Neden aldı, ne yapacaktı, başka kimlerden çaldı?" diye konuştu. Lea-Ann yaşadığı travma yüzünden tüm iç çamaşırlarını ve çekmecelerini çöpe attı.

Cezanın yeterli olmadığını belirten kadın, "Dört ay çok az. Daha uzun süre hapiste kalmalıydı. Bu, başkalarının başına da gelebilirdi. Ya yaşlı ya da engelli bir kadına yapsaydı? Ya daha ileri gitseydi?" dedi.

