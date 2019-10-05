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Pompalı tüfekle dehşet saçtı! Eşine taciz ettiğini söyledi, evini bastı ve...

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 05.10.2019 20:40 | Son Güncelleme

Eskişehir'de Yunus Ö. (22), eşine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdüğü eniştesi Eşref Santur’ün (33) evini basıp, pompalı tüfekle öldürdü. Polis ekiplerince evden çıkarken elindeki pompalı tüfekle yakalanan katil zanlısı Yunus Öner, gözaltına alındı.

Pompalı tüfekle dehşet saçtı! Eşine taciz ettiğini söyledi, evini bastı ve...

Odunpazarı ilçesine bağlı Mehmetçikler Mahallesi’nde meydana gelen olayda Yunus Ö., eşine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdüğü eniştesi Eşref Santur’un evine geldi. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, Yunus Ö. yanında getirdiği pompalı tüfekle 5 el ateş etti. Santur, olay yerinde hayatını kaybederken, elindeki pompalı tüfekle dışarı çıkan Yunus Ö., Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İFADESİNDE İTİRAF ETTİ

İlk ifadesinde cinayeti itiraf eden Yunus Ö., Eşref Santur’u eşine cinsel tacizde bulunduğu için öldürdüğünü söyledi.

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Yunus Ö., sağlık kontrolünün ardından ifadesinin alınması için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
eskişehir taciz taciz iddiası Eşref Santur

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