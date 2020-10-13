Popçu Demet Akalın'dan fidan çağrısına cevap geldi!

MEB Ziya Selçuk'un son günlerde çıkan orman yangınlarına yönelik fidan çağrısına Demet Akalın'dan ses geldi.

Orman yangınından etkilenen Hatay ve Trabzon’a fidan bağışı yapan şarkıcı Demet Akalın, “Ama yaralı hayvanlar için ne yapabiliriz bilmiyorum’’ dedi. Milli Eğitim Bakanı'nın Fidan çağrısının üzerine ‘geleceğe nefes ol’ kampanyası başlatıldı.

Ünlü isimlerden Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu’nun fanları, Uraz Kaygılarıoğlu’nun fanları ve Can Yaman ile Demet Özdemir’in hayranları da Hatay’a fidan bağışı yaptı.



