Yılmaz Erdoğan ile dudak dudağa görüntüleri ifşa edilmişti! Cansu Taşkın havuz kenarındaki pozlarıyla sosyal medyayı salladı

İnci Taneleri dizisiyle ekranlara geri dönen Yılmaz Erdoğan'ın, iki yıldır herkesten gizlediği bir mankenle aşk yaşadığı iddiası uzun süre magazin gündeminin meşgul etmişti. Dedikoduların ardından da o ismin Cansu Taşkın olduğu söylenmişti.

Manken ve oyuncu Cansu Taşkın da bir röportajda Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşadığı haberlerini doğrulamış ve ardından Erdoğan ile dudak dudağa görüntüleri ifşa edilmişti.

Gündeme bomba gibi düşen görüntülerin ardından Yılmaz Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl yaşanmış ve sona ermiş bir ilişki 'garip' bir şekilde gündeme geldi" demişti.

SON POZLARI OLAY OLDU

Bu olayların ardından sessizliğe bürünen Cansu Taşkın şimdi de havuz kenarındaki pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Siyah göğüs ve sırt dekolteli elbisesiyle pozlar veren Taşkın iddialı karelerini peş peşe paylaştı.

Ünlü mankenin 'Günaydın' notunu düştüğü bu kareleri kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Cansu Taşkın'a sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Yine harika görünüyorsun','Gittiğin yerde manzara oluyorsun' gibi yorumlar yapıldı.