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Popçu Edis ile Büşra Develi aşk mı yaşıyor?

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.11.2018 00:32 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz aylarda Burak Deniz ile ilişkisini sonlandıran Büşra Develi'nin, popçu Edis ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Popçu Edis ile Büşra Develi aşk mı yaşıyor?

Burak Deniz'den geçtiğimiz aylarda ayrılan Büşra Develi yeni bir aşka yelken açtı. Sosyal medya kullanıcıları tarafındanBüşra Develi'nin, şarkıcı Edis ile aşk yaşamaya başladığı iddia edildi.

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FOTOĞRAFINA YORUM YAPTI
İki ünlü ismin geçtiğimiz günlerde birlikte partiye katıldıkları ve içeride samimi görüntüler sergiledikleri öne sürüldü. Edis'in, Instagram hesabından Büşra Develi'nin fotoğraflarına yorum yaptığı da dikkatlerden kaçmadı. İkilinin bu halleri de aşk dedikodularını güçlendirdi.

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büşra develi edis a.ş.k

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