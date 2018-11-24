Popçu Edis ile Büşra Develi aşk mı yaşıyor?

Burak Deniz'den geçtiğimiz aylarda ayrılan Büşra Develi yeni bir aşka yelken açtı. Sosyal medya kullanıcıları tarafındanBüşra Develi'nin, şarkıcı Edis ile aşk yaşamaya başladığı iddia edildi.

FOTOĞRAFINA YORUM YAPTI

İki ünlü ismin geçtiğimiz günlerde birlikte partiye katıldıkları ve içeride samimi görüntüler sergiledikleri öne sürüldü. Edis'in, Instagram hesabından Büşra Develi'nin fotoğraflarına yorum yaptığı da dikkatlerden kaçmadı. İkilinin bu halleri de aşk dedikodularını güçlendirdi.



