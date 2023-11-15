Popstar Mehtap Yılmaz apar topar hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu hakkında ilk açıklama geldi

Ebru Gündeş, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan ve Bülent Ersoy’un jüri üyeliğini yaptığı 'Popstar Alaturka' yarışmasıyla tanınan ve katıldığı sene şampiyon olan Mehtap Yılmaz, dün gece apar topar hastaneye kaldırıldı.

Popstar Mehtap Yılmaz beyine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçirdi. Hastanede tedavisi süren Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili ilk açıklama Yılmaz'ın resmi Instagram sayfası üzerinden yapıldı.

Yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı; 'Dün gece acil olarak hastaneye kaldırılan Mehtap Yılmaz, beyin pıhtısı nedeniyle kısmi felç geçirmiştir. Tüm sevenlerimizden aldığımız mesajlar doğrultusunda açıklama yapma ihtiyacı hissediyoruz.'

Şu anda doktorlar, durumunun daha iyiye gittiğini ve gerekli tedavinin yapıldığını belirtmişlerdir. Sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme olduğunda sevenlerine bilgilendirme yapılacaktır.'

'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJLARI YAĞDI

45 yaşındaki Yılmaz'ın hesabından paylaşılan bu gönderiye, başta ünlü isimler olmak üzere birçok takipçisinden 'geçmiş olsun' mesajları yağdı.





