Popüler kültürün eseri olan ancak daha önce hiç fark etmediğiniz detaylar!

Teknolojinin gelişmesiyle beraber aslında popüler kültür denilen olgu bambaşka bir noktaya taşındı. Popüler eserlerin ardından saklanan gizemi Sherlock Holmes edasıyla çözmeye geliyoruz. Bu yazı bittiğinde koskocaman bir ‘Vay be’ diyeceğinize eminiz. Hazırsanız başlıyoruz...

MFÖ- PEKİ PEKİ ANLADIK

MFÖ Grubu’nun “Peki Peki Anladık” şarkısı “Hastasıyız dede” sloganıyla gönlümüzü fetheden bir isme yazılmıştır. Mazhar Alanson ve Ayhan Sicimoğlu uzun süredir yakın arkadaştır. Hatta bir dönem İpucu Beşlisi ismini verdikleri bir müzik grupları dahi vardı. Bu bilgiyi öğrendiğinizde “Peki Peki Anladık” şarkısını bir kez daha dinlemenizi rica ediyoruz. Şarkının sözlerinde Ayhan Sicimoğlu’nun 10 parmağında olan 10 marifeti de göreceksiniz.

"Peki peki anladık

Her şeyden sen anlarsın

Peki peki anladık

Her şeyi sen bilirsin

En güzel grubu sen kurdun

En güzel ritmi sen buldun

En iyi dalgıç sensin

En güzel filmi sen çektin"

BARIŞ MANÇO- ALLA BENİ PULLA BENİ

Barış Manço’nun “Alla Beni Pulla Beni” şarkısındaki o tiz kadın vokal, ünlü sanatçının kuzenş Deniz Tüney Aliefendioğlu’dur. Deniz Hanım aslında bir piyanist olarak hayatına devam ediyordu. Bir gün kuzeni Barış Manço’nun ısrarı üzerin stüdyoya girdi ve bu şarkıda ünlü sanatçıya eşlik etti. Deniz Hanım müzik öğretmeni olmasına rağmen bir daha stüdyoya girmedi.