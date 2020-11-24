Bergen'e rakip olacak kadar acı çekenlerin cool gözükmesini sağlayacak 10 hareket!

Sizleri “Acılara yürüyor, korkmuyorum” modundan çıkmaya ve oyunun kartlarını yeniden dağıtmaya davet ediyoruz. Yapamayacak hiçbir şey yok, son derece sinsi ve taktiksel ilerleyin... 1.İlk hamle: Kabul et, şok olsun! Sevgiliniz ya da partnerinizin sizinle mükemmel bir ayrılık konuşması yapmasını beklemeyin. Her şeyden önce her ayrılık konuşması ‘sen benden daha iyilerine layıksın, sorun sende değil bende’ klişesine dayanır. Unutmayın ki karşı taraf sıkıldığı, bunaldığı ve boğulduğu bir durumun içinden bir an önce kurtulmaya çalışıyor. Onu ikna etmeye çalışmayın. Bırakın özgür olsun. Bu aşamada verilebilecek tek cevap; ‘Tamam’ Forrest Gump filmindeki gibi partnerinizin arkasından ‘Run Forrest Run!’ diyemeyi unutmayın. Malum birileri zincirlerini kırarak kanatlarını özgürlüğe açtı. 2.Atalarımızın bir bildiği varmış: ’Söz gümüşse sükut altındır’ Ayrılık konuşmasını yaptık bir güzel de karşı tarafı beklemediği yerden vurarak olgun bir şekilde durumu karşıladık. Peki şimdi ne yapacağız? Çok basit, susacağız. Hatta mümkünse ölü taklidi yapın. Onun hayatından buharlaşın. Bu süre boyunca onunla iletişim kurmayın.

‘Günaydın, iyi geceler’ mesajlarının yokluğunu hissediyorsanız; en yakın arkadaşların WhatsApp grupları bugünler için saklanır. Eski partnerinizi darlayacağınıza onları darlayın. Hatta kendime engel olmayanlar eski partnerinize söyleyeceklerinizi arkadaşlarınıza söyleyin. 3.Sosyal medya bütün kötülüklerin anasıdır: Stalk yapmayın! Mark Zuckberg sosyal medyanın geldiği bu noktayı tahmin etseydi Facebook’un kepenklerini açar mıydı? Tabii ki de açardı, o işin parasında sonuçta... Ama bizler sosyal medyayı adeta günlüğümüz gibi kullanıyoruz. Bu yüzden eski partnerinizin hesabını her dakika saplantılı bir şekilde takip etmeyin. Eski partnerinizle medeni bir şekilde ayrıldıysanız ve birbirinizi sosyal medya hesaplarından silmediyseniz, ala! Ancak yaptığı paylaşımlardan ne yaptığını, kiminle olduğunu ya da hayatına yeni birini alıp almadığını Sherlock Holmes gibi didiklemeye hiç gerek yok. Bu sizi üzmekten başka bir işe yaramaz. 4.Her çivi birbirini sökmez Arkadaşların verdiği en büyük taktik, ‘Önümüzdeki maçlara bakacağız’ yaklaşımıdır. Bir de ‘Denizde çok balık var’ söylemini çok duyarsınız. Doğru denizde çok balık var ama sizin henüz oltanız kırık ve balığa çıkmak için çok erken... Önünüze çıkan fırsatları tepin demiyoruz ama her şeye de balıklama atlamayın. Kalbiniz kırıksa başkalarını da kırmanın pek bir anlamı yok. Bu süreçte sakin ve kendinizle kalın.

5.Eski dostlarınızla takılın (Eğer hala kaldıysa...) Ayrılık acısına en iyi gelen şey eski dostlardır. Eğer bütün dostlarınızı, arkadaşlarınızı eski partneriniz uğruna harcamadıysanız onlarla bir araya gelmek, dertleşmek size çok iyi gelecektir. Birlikte kendinizi iyi hissedecek aktiviteler yapmanız sürecin normalleşmesine yardımcı olur. 6.Arabeskten ve alkolden uzak durun:’Şişede durduğu gibi durmaz’ Alkol, ayrılık acısının bir numaralı düşmanıdır. Acınızı hafifletmek, unutmak için alkole sığınmayın. Alkol sonrasında pişman olabileceğiniz adımları atmanıza neden olacak cesaret timsalidir. Coolluğunuzu hiö beklemediğiniz oranda yıkabilir ve istemediğiniz şeyler söylemenize neden olabilir. Yıldız Tilbe’nin çok güzel şarkılar yazdığını ve duruma cuk diye uyduğunun farkındayız ama Yıldız Ablanızla aranızla belli bir süre mesafe koyun. 7. Kıskandırmaya çalışmayın Ayrılık sürecinde hayatınıza yalnızca devam edin. Normalde yapmayacağınız şekilde ‘Ben çok iyiyiyim, mutluyum’ imajı çizebilecek aşırı hamlelerden kaçının. Eski partnerinizi kıskandırmak için yanlış ve size yakışmayacak hareketler yapmayın. Unutmayın ki sizin de bir kişiliğiniz var. Ona ters düşebilecek aşırı hareketler karşı tarafta antipatik duygular uyandırabilir.