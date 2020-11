Bergen'e rakip olacak kadar acı çekenlerin cool gözükmesini sağlayacak 10 hareket!

Sizleri “Acılara yürüyor, korkmuyorum” modundan çıkmaya ve oyunun kartlarını yeniden dağıtmaya davet ediyoruz. Yapamayacak hiçbir şey yok, son derece sinsi ve taktiksel ilerleyin...

1.İlk hamle: Kabul et, şok olsun!

Sevgiliniz ya da partnerinizin sizinle mükemmel bir ayrılık konuşması yapmasını beklemeyin. Her şeyden önce her ayrılık konuşması ‘sen benden daha iyilerine layıksın, sorun sende değil bende’ klişesine dayanır. Unutmayın ki karşı taraf sıkıldığı, bunaldığı ve boğulduğu bir durumun içinden bir an önce kurtulmaya çalışıyor. Onu ikna etmeye çalışmayın. Bırakın özgür olsun. Bu aşamada verilebilecek tek cevap; ‘Tamam’

Forrest Gump filmindeki gibi partnerinizin arkasından ‘Run Forrest Run!’ diyemeyi unutmayın. Malum birileri zincirlerini kırarak kanatlarını özgürlüğe açtı.

2.Atalarımızın bir bildiği varmış: ’Söz gümüşse sükut altındır’

Ayrılık konuşmasını yaptık bir güzel de karşı tarafı beklemediği yerden vurarak olgun bir şekilde durumu karşıladık. Peki şimdi ne yapacağız? Çok basit, susacağız. Hatta mümkünse ölü taklidi yapın. Onun hayatından buharlaşın. Bu süre boyunca onunla iletişim kurmayın.