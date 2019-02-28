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Porsche otonom sürüş çalışmalarına başladı

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OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 28.02.2019 13:53 | Son Güncelleme

Alman otomobil üreticisi Porsche kendi atölyesinde otonom sürüş sistemini test etmeye başladı.

Porsche otonom sürüş çalışmalarına başladı

Porsche, "Kopernikus Automotive" adlı start up firmasıyla işbirliği yaparak şirketin Ludwigsburg'daki tesislerinde bir test sahası oluşturdu. Berlin merkezli genç firma, sürücüsüz otomobil teknolojileri alanında uzmanlık sahibi. Ortak projenin amacı, araçların park edildikleri yerden kaldırma platformuna ve oradan da geriye tam otonom olarak gitmesini sağlamak. Mekanikerlerin atölye içerisinde tabletler üzerinden manevralar yapıp spor otomobilleri hızlı ve otomatik olarak doğru pozisyona yönlendirmesi amaçlanıyor.

Porsche atölyesinde Otonom Sürüş Proje Müdürü olan Alexander Haas, "Otonom sürüş sistemleri birkaç yıl içerisinde karayolu trafiğinde bir devrim yaratacak. Fakat bugün mevcut teknolojik olanakları kullanarak iş süreçlerini çok daha etkili ve verimli hale getirebiliyoruz" yorumunda bulundu. Proje, tam otonom ve destekli sürüşün yanı sıra satış sonrası teknolojileri alanından uzmanlar tarafından 100 gün boyunca Kopernikus Automotive ile yürütülecek.

SİMÜLASYON TESTİNDE YAKLAŞIK BİR MİLYON KİLOMETRE SANAL TEST SÜRÜŞÜ

Otomobiller atölyeye gerçek anlamda otonom bir şekilde sürülmeden önce, sanal bir temsil için atölye ortamı da dahil olmak üzere test sahasının oluşturulması ve bu sanal yapının yapay bir sinir ağını eğitmek üzere kullanılması ilk adımı oluşturuyor. Söz konusu yapı, bir milyondan fazla sanal test kilometresi boyunca sürüş yapıyor ve gerçek çerçeve verilere dayanarak bağımsız bir öğrenme sürecinden geçiyor. Son olarak kullanım senaryosu, gerçek koşullar altında test ediliyor. Satış Sonrası Departmanı Ürün Nüfuz Birim Müdürü Thomas Eckert, "Ekibimiz atölyede test ortamında otonom sürüş deneyimi yaşayacak. Onların geribildirimlerinden öğrenecek çok şey olduğuna inanıyoruz" dedi.

Yapay zekâ teknolojisinin yalnızca otomobilin oryantasyonunu sağlaması değil, bağımsız bir biçimde nesneleri tespit edip yerini belirleyerek yol çizmesi, projenin amacını oluşturuyor. Test sürüşünün pratik uygulama aşamasında emniyeti sağlamak için kapsamlı tedbirler uygulanacak. Bu tedbirler arasında saatte yedi kilometrelik hız limiti uygulaması ve insan sürücü kullanılması da yer alıyor.

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Porsche otonom

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