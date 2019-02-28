Porsche otonom sürüş çalışmalarına başladı

Porsche, "Kopernikus Automotive" adlı start up firmasıyla işbirliği yaparak şirketin Ludwigsburg'daki tesislerinde bir test sahası oluşturdu. Berlin merkezli genç firma, sürücüsüz otomobil teknolojileri alanında uzmanlık sahibi. Ortak projenin amacı, araçların park edildikleri yerden kaldırma platformuna ve oradan da geriye tam otonom olarak gitmesini sağlamak. Mekanikerlerin atölye içerisinde tabletler üzerinden manevralar yapıp spor otomobilleri hızlı ve otomatik olarak doğru pozisyona yönlendirmesi amaçlanıyor.

Porsche atölyesinde Otonom Sürüş Proje Müdürü olan Alexander Haas, "Otonom sürüş sistemleri birkaç yıl içerisinde karayolu trafiğinde bir devrim yaratacak. Fakat bugün mevcut teknolojik olanakları kullanarak iş süreçlerini çok daha etkili ve verimli hale getirebiliyoruz" yorumunda bulundu. Proje, tam otonom ve destekli sürüşün yanı sıra satış sonrası teknolojileri alanından uzmanlar tarafından 100 gün boyunca Kopernikus Automotive ile yürütülecek.

SİMÜLASYON TESTİNDE YAKLAŞIK BİR MİLYON KİLOMETRE SANAL TEST SÜRÜŞÜ