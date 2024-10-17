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Portekiz'de Benfica depremi! Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün takımı için 3 yıl men tehlikesi... Tarihinin en ciddi suçlaması ile karşı karşıya

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
17.10.2024 09:28
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Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, tarihindeki en ciddi suçlama ile karşı karşıya. Portekiz basınında yer alan haberlerde Benfica'dan spor müsabakalarından 3 yıl men edilme cezasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Portekiz'de Benfica depremi! Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün takımı için 3 yıl men tehlikesi... Tarihinin en ciddi suçlaması ile karşı karşıya

Son günlerde Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün katkılarıyla dikkat çeken Benfica'da önemli bir gelişme yaşandı.

''TARİHİNİN EN CİDDİ SUÇLAMASI''

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Portekiz medyasına yansıyan haberlere göre, Benfica yolsuzluk ve vergi kaçırma iddialarıyla karşı karşıya kaldı. Kulüp hakkındaki davanın, rüşvet, şike ve yargı sistemini etkilemeye yönelik girişim iddialarla ilgili olduğu belirtildi.

Bu durum için "Benfica tarihinin en ciddi spor suçlaması" başlığı atıldı.

3 YIL MEN TALEP EDİLDİ

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Portekiz Kamu Bakanlığı ve savcılık, kulübün suçlu bulunması halinde 6 aydan 3 yıla kadar spor müsabakalarından men edilmesini talep etti.

DİĞER İHTİMALLER?

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Ayrıca, Benfica'nın suçlu bulunması durumunda 5-8 puan silinmesi ve para cezası alma ihtimalinin de olduğu belirtiliyor.

BAŞKA RUI COSTA ÇALIŞIYOR

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A Bola gazetesinin haberine göre ise, Benfica Başkanı Rui Costa, avukatları Rui Patrício, João Medeiros ve Paulo Saragoça da Matta ile bir araya gelerek Cumhuriyet Savcılığının e-posta davasına ilişkin analiz edecek. Savunmasını hazırlamaya başlayan başkanın bir sonraki adımı 20 gün içinde sunulması gereken soruşturma açılması talebine ilişkin kararı olacağı yönünde.

PORTEKİZ LİGİ'NDE DURUM

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Portekiz Ligi'nde 1 maçı eksik olan Benfica, 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 16 puanla 3. sırada yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Portekiz Kerem Aktürkoğlu Orkun Kökçü benfica
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