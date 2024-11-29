Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Annesi oğlunu havalimanında öyle bir kıyafetle karşıladı ki... Bir gören bir daha baktı! "Eve indiğimde beklediğim bu değildi"

Annesi oğlunu havalimanında öyle bir kıyafetle karşıladı ki... Bir gören bir daha baktı! "Eve indiğimde beklediğim bu değildi"

29.11.2024 10:56
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

İçerik devam ediyor
Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
29.11.2024 10:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok kullanıcısı Robbie, yurt dışı seyahatinden döndükten sonra annesinin kendisini havaalanının varış bölümünde hiç beklemediği bir kıyafetle tuhaf bir şekilde karşıladığı görüntüleri paylaştı. O anlar kısa sürede TikTok'ta 2 milyon izlenmeye ulaştı. Eğlenceli görüntülerde anne Robbie'yi çamaşır makinesi kıyafetiyle karşıladı. O anlar sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti.

Liverpool'daki John Lennon Havaalanı'nda bir anne oğlunu yurt dışı seyahatinden gelirken karşılamak istedi. TikTok'ta paylaşılan görüntülerde Robbie, havaalanının varış salonuna girerken kahkahalarla gülmeye başladı. Çünkü annesi çamaşır makinesi kılığında gördü.

2345

Sosyal medyadan o anları Robbie, "Seyahatten eve geldim ve annem havaalanında çamaşır makinesi kıyafetiyle beni bekliyordu.Eve indiğimde beklediğim bu değildi." notuyla paylaştı. O anlar kısa sürede 2 milyon izlenmeyi geçti.

5

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Başlığı okudum ve 'çamaşır makinesi olarak' dediğinde ne bekleyeceğimi hiç bilmiyordum. Hayal kırıklığına uğratmadı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çok mükemmel yapılmış. Hepimiz bunun başımıza geleceğini biliyoruz, ama bunu başardığı için onu tebrik ediyorum" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Harika bir mizah anlayışı" yorumunda bulundu.

İlginizi Çekebilir

Mahrem yerleri dahi dövmeli! Bakın annesinin tepkisi ne olmuş

Mahrem yerleri dahi dövmeli! Bakın annesinin tepkisi ne olmuş

 Cinsel ilişki oyunu feci bitti! Cinsel organı zarar gördü

Cinsel ilişki oyunu feci bitti! Cinsel organı zarar gördü

 Belediye başkanının kafası kesilip arabanın üstüne koyuldu

Belediye başkanının kafası kesilip arabanın üstüne koyuldu

 Sevgilisinin kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrendi! İntikamı çok acı oldu

Sevgilisinin kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrendi! İntikamı çok acı oldu

 Bahçe tadilatı için gelmişlerdi! Onlarca çocuğun cansız bedenini buldular

Bahçe tadilatı için gelmişlerdi! Onlarca çocuğun cansız bedenini buldular
Anahtar Kelimeler:
Liverpool
En Çok Okunan Trend Haberler
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! MTV’de indirim yolda

Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! MTV’de indirim yolda

F.Bahçe ile de G.Saray ile de karşılaştılar! Alkmaar hocası: Onlar daha üste seviyede!

F.Bahçe ile de G.Saray ile de karşılaştılar! Alkmaar hocası: Onlar daha üste seviyede!

Olay sözler! "Erkekler bakmak için akın ediyor"

Olay sözler! "Erkekler bakmak için akın ediyor"

Habersiz çekti, bir de sattı! Bu görüntüler başına dert oldu

Habersiz çekti, bir de sattı! Bu görüntüler başına dert oldu

Kıyıya vurunca heyecan yarattı! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Kıyıya vurunca heyecan yarattı! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Flört sitesinden tanıştılar! Eşi için 692 bin TL ödeme yaptı

Flört sitesinden tanıştılar! Eşi için 692 bin TL ödeme yaptı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.