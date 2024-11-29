Annesi oğlunu havalimanında öyle bir kıyafetle karşıladı ki... Bir gören bir daha baktı! "Eve indiğimde beklediğim bu değildi"

Liverpool'daki John Lennon Havaalanı'nda bir anne oğlunu yurt dışı seyahatinden gelirken karşılamak istedi. TikTok'ta paylaşılan görüntülerde Robbie, havaalanının varış salonuna girerken kahkahalarla gülmeye başladı. Çünkü annesi çamaşır makinesi kılığında gördü.

Sosyal medyadan o anları Robbie, "Seyahatten eve geldim ve annem havaalanında çamaşır makinesi kıyafetiyle beni bekliyordu.Eve indiğimde beklediğim bu değildi." notuyla paylaştı. O anlar kısa sürede 2 milyon izlenmeyi geçti.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Başlığı okudum ve 'çamaşır makinesi olarak' dediğinde ne bekleyeceğimi hiç bilmiyordum. Hayal kırıklığına uğratmadı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çok mükemmel yapılmış. Hepimiz bunun başımıza geleceğini biliyoruz, ama bunu başardığı için onu tebrik ediyorum" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Harika bir mizah anlayışı" yorumunda bulundu.