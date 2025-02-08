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  4. Güney Kore'de izdivaç programına katılan Türk sosyal medya fenomeni Selin çok konuşuldu! "Bu nasıl konsept"

Güney Kore'de izdivaç programına katılan Türk sosyal medya fenomeni Selin çok konuşuldu! "Bu nasıl konsept"

08.02.2025 15:38
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
08.02.2025 15:38
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Sosyal medyada selin.egmn ismiyle fenomen olan Selin adındaki Türk sosyal medya fenomeni Güney Kore'de katıldığı date programıyla viral oldu. YouTube'da yayınlanan Güney Kore konseptli "1 kadın vs 8 erkek" programa konuk olan Selin güzelliğiyle sosyal medyayı adeta büyüledi.

Güney Kore’de yayınlanan bir YouTube programına katılan Selin isimli Türk sosyal medya fenomeni kendisine Koreli sevgili aradığı fate programıyla adından söz ettirmeyi başardı.

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YouTube'da yayınlanan program, "Güzel Tük kızı, 8 Koreli erkeğe karşı (Beautiful Turkish Girl vs 8 Korean Guys) açıklamasıyla paylaşıldı.

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Program sosyal medyada ilgi çekerken yorumları da beraberinde getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu nasıl konsept? Arkada adamlar bekliyor" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Programın adını bilen var mı acaba çok tatlılar izlemek istiyorum" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Güney Kore
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