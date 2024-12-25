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Düğünde sahneye çıkan şarkıcının kıyafeti uygunsuz bulundu! Sosyal medya tepkileri gecikmedi: "Gelinin yerinde olsam çok kızardım"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
25.12.2024 17:31
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Sosyal medyadan paylaşılan bir düğüne ait görüntüler tepkileri de beraberinde getirdi. Görüntülerde sahneye çıkan şarkıcının kıyafetini sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü 'uygunsuz' buldu. Kıyafetin derin yırtmacı sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü.

Düğünde sahneye çıkan şarkıcının kıyafeti uygunsuz bulundu! Sosyal medya tepkileri gecikmedi: "Gelinin yerinde olsam çok kızardım"

Düğün şarkıcısı gelin ve damat resepsiyona girerken Celine Dion'un "My Heart Will Go On" şarkısını söylediği videoyu TikTok'ta paylaştı. İngiliz şarkıcı, klibi altına "Düğünlerde giriş şarkısını söylediğimde her zaman gözyaşlarına boğuluyorum" notunu düştü. Ancak sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü bu duygusal ve romantik anlarla ilgilenmek yerine şarkıcının kıyafet seçimini eleştirmeyi tercih etti.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Harika bir şarkı ama elbise uygunsuz ve ben gelin yerinde olsaydım çok kızardım" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Sen düğün şarkıcısısın. Gelinin önüne geçmene hiç gerek yoktu" yorumunda bulundu.

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Bazı sosyal medya kullanıcısı ise yorumlarda elbiseye yönelik eleştirilere anlam veremediğini ifade ederek savunmaya geçti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Elbise hakkındaki yorumlar önemli değil" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Yeteneğine odaklan kardeşim. O harika" yorumunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Şarkıcı düğün fenomen
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