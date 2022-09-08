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Potasyum metal mi ametal mi? Potasyum periyodik tabloda hangi gruptadır?

08.09.2022 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Potasyum, periyodik tabloda "K" simgesiyle gösterilir. Atom numarası ise 19 olan kimyasal bir elementtir. Az bir kuvvetle yani bıçakla kesilebilecek kadar yumuşaktır. Gümüşi beyaz bir renge sahiptir. Potasyumun buharıysa yeşil renktedir. Peki potasyum ametal mi yoksa potasyum metal mi?

Potasyum metal mi ametal mi? Potasyum periyodik tabloda hangi gruptadır?

Potasyum, anyonlarla birleşerek tuz oluşturur. Bu nedenle de potasyum bir katyondur. Doğada deniz suyunda ve pek çok mineralde bulunur. Suyla kuvvetli bir şekilde reaksiyona girer. Reaksiyon esnasında yayılan hidrojeni tutuşturmaya yetecek kadar ısı üretir. Yandığı zaman leylak rengi bir alev çıkar. Potasyum havadaki oksijen, su ve karbondioksitle reaksiyona girer. Oksijenle, potasyum "peroksit" oluşturur. Suyla da "potasyum hidroksit" oluşturur. Potasyum metali, ısı değişim ortamı olarak kullanılabilmektedir. Nükleer santrallerde ise ısı değişim ortamı olarak görev alır. Peki, potasyum periyodik tabloda hangi gruptadır?

Metal olan elementler nelerdir? Metaller kaç hâlde bulunur?Metal olan elementler nelerdir? Metaller kaç hâlde bulunur?

Potasyum metal midir?

Potasyum, periyodik tabloda 19 atom numarası ile ifade edilir. Bu da 2 8 8 1 elektron dizilimine sahip olduğunu gösterir. Potasyum, son katmanındaki elektronu vermek ister. Bu nedenle potasyumun metaldir. Özellikleri arasında da yüzeylerinin parlak olması, işlenebilir olması ve kaynama ve erime noktalarının yüksek durumda olması sebebiyle de metal sınıfına girmektedir.

Ametal olan elementler nelerdir? Ametaller kaç hâlde bulunur?Ametal olan elementler nelerdir? Ametaller kaç hâlde bulunur?

Potasyum ametal midir?

Potasyum, yapısı itibariyle ametal sınıfına girmez. Çünkü mat değildir. Ametallerin aksine işlenebilir. Kaynama ve erime noktası yüksektir. Ametallerin bu özelliklerini karşılamadığı için potasyumun ametal değil, metal olduğu kanısına varılır.

Potasyum, yer kabuğunda en çok yer alan yedinci metal olarak bilinir. Kütle bakımından yer kürenin % 2,4'ünü oluşturur.

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potasyum
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