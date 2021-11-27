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Power Rangers evreni Netflix’e geliyor

27.11.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Power Rangers evreni Netflix’e girmeye hazırlanıyor. İlk olarak 90’lı yıllarda Fox Kids kanalında bir süper kahraman dizisi olarak ekranlara gelmeye başlayan Power Rangers, daha sonra uluslararası alanda da adını duyurdu. 7’den 70’e birçok kişinin severek izlediği ve birçok uyarlama dizi ve filme konu alan Power Rangers’ın sinematik evreni için çalışmalar başladı. Dizinin ürünleri, dünya çapında yaklaşık 6 milyar dolar hasılat elde etti.

Power Rangers evreni Netflix’e geliyor

Play Tuşu'nun haberine göre, 2019’da "The End of the F...ng World" ve "I Am Not Okay with This" gibi Netflix serilerinin yaratıcısı Jonathan Entwistle’ın Hasbro ve eOne prodüktörlüğünde hazırladığı Power Rangers yapımının zaman içinde bir “sinematik evren” haline büründüğü aktarıldı.

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Yapımcı firmalar da bu sinematik evrene ev sahipliği yapması için Netflix’le anlaştı.

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Dizinin ilk serisi olan Mighty Morphin, Power Rangers 1993'te yayımlanmaya başladıktan sonra özellikle 90'lı yıllarda önemli bir yer edinmiş ve oyuncakları da yüksek satış rakamlarına ulaşmıştı. 2001 yılına dek Power Ranger ürünleri dünya çapında yaklaşık 6 milyar dolarlık hasılat yapmıştı.
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"ÇEŞİTLİ FİLMLER VE DİZİLER, ÇOCUK PROGRAMLARI GELECEK"

eOne’ın başkanı Michael Lombardo, Deadline’e verdiği röportajda proje hakkında, “Bu sadece tek bir yapım olmayacak. Çeşitli filmlerin ve dizilerin, çocuk programlarının arkasından geleceği bir yapım olacak. Netflix heyecanlı, biz de heyecanlıyız. Yakında daha fazla haberle gelmeyi umuyoruz” ifadelerini kullandı.


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