YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Pratik olduğu kadar leziz bir tarif: İbiza tatlısı! İbiza Tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Pratik olduğu kadar leziz bir tarif: İbiza tatlısı! İbiza Tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

08.06.2022 00:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nefis tadıyla lezzet şöleni yaşatan İbiza tatlısı tarifine haberimizden ulaşabilirsiniz. Tarifimizde yer alan malzemeler 4-6 kişiliktir. Üstelik bu tatlının hazırlanışı da oldukça pratiktir. İşte İbiza tatlısı tarifi ve malzemeleri...

Pratik olduğu kadar leziz bir tarif: İbiza tatlısı! İbiza Tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

İbiza tatlısı, sultan sarmasına çok benzetilir. Damaklarda tat bırakan İbiza tatlısını pişirmeden, kolay malzemelerle hazırlayabilirsiniz. İşte İbiza tatlısı tarifi ve malzemeleri...

ÇİKOLATALI İBİZA TATLISI MALZEMELERİ

-2 paket yulaflı bisküvi
-1 litre süt
-1 su bardağı toz şeker
-1 su bardağı un
-3 yemek kaşığı kakao
-1 çay bardağı damla veya bitter çikolata
-1 poşet krem şanti
-1 büyük çay bardağı süt

İbiza tatlısı içi için:
-Muz veya çilek

ÇİKOLATALI İBİZA TATLISI TARİFİ

Tepsiyi tereyağı ile yağlayıp bisküvileri rondoda öğütün. Ardından şeker, süt, kakao ve unu ilave edip muhallebi kıvamını alana kadar ocakta pişirin. Ocağın altını kapatın ve içine çikolata, vanilya ekleyip birkaç dakika harmanlayın.

Elde ettiğiniz karışımı, tepsiye yaydığınız bisküviye yayın ve soğuyana dek buzdolabında bekletin. Bekleme süresi 4,5 saat veya bir gece olabilir. Beklerken kurumamasını istiyorsanız üzerini streçle kapatın.

Ardından krem şantiyi süt ile karıştırın ve muhallebinin üzerine yayın. Yeniden buzdolabına alıp 1 saat kadar donması için bekletin. Tatlıyı dilimleyip içine çilek ya da muz koyarak sarın. Afiyet olsun...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her lokmada ferahlatacak bir tarif: Soğuk pasta! Her lokmada ferahlatacak bir tarif: Soğuk pasta!
Çat kapı misafirlere asıl sürprizi siz yapın!Çat kapı misafirlere asıl sürprizi siz yapın!
Dereotlu kabak çorbası nasıl yapılır? Tüm püf noktalarıylaDereotlu kabak çorbası nasıl yapılır? Tüm püf noktalarıyla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses'e yanıtı sosyal medyayı salladı

İbrahim Tatlıses'e yanıtı sosyal medyayı salladı

Fulya Öztürk'ten flaş karar! "Artık istemiyorum" diyerek duyurdu

Fulya Öztürk'ten flaş karar! "Artık istemiyorum" diyerek duyurdu

Herkes merak ediyor: Kısırın salçası kavrularak mı konur?

Herkes merak ediyor: Kısırın salçası kavrularak mı konur?

Sıcak günlere yakışacak pratik tarif: Tam ölçülü soğuk baklava tarifi

Sıcak günlere yakışacak pratik tarif: Tam ölçülü soğuk baklava tarifi

Herkes aynı hatayı yapıyor! Lezzetine lezzet katmak için işin sırrı...

Herkes aynı hatayı yapıyor! Lezzetine lezzet katmak için işin sırrı...

Mide bulandırıyor! Bu şekilde kurtulun

Mide bulandırıyor! Bu şekilde kurtulun

İlginizi Çekebilir

İğrenç olay! Kocasının gözünün önünde turiste tecavüz etti

İğrenç olay! Kocasının gözünün önünde turiste tecavüz etti

Boşuna dünyanın en pahalı baharatı değil! Libidoyu uçuruyor

Boşuna dünyanın en pahalı baharatı değil! Libidoyu uçuruyor

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

Paylaşımı olay oldu! Klozet üzerinde tuvalet kağıdıyla...

Paylaşımı olay oldu! Klozet üzerinde tuvalet kağıdıyla...

En çapkın isimdi! “5 bin kadınla cinsel ilişki...”

En çapkın isimdi! “5 bin kadınla cinsel ilişki...”

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.