Pratik olduğu kadar leziz bir tarif: İbiza tatlısı! İbiza Tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

İbiza tatlısı, sultan sarmasına çok benzetilir. Damaklarda tat bırakan İbiza tatlısını pişirmeden, kolay malzemelerle hazırlayabilirsiniz. İşte İbiza tatlısı tarifi ve malzemeleri...

ÇİKOLATALI İBİZA TATLISI MALZEMELERİ

-2 paket yulaflı bisküvi

-1 litre süt

-1 su bardağı toz şeker

-1 su bardağı un

-3 yemek kaşığı kakao

-1 çay bardağı damla veya bitter çikolata

-1 poşet krem şanti

-1 büyük çay bardağı süt

İbiza tatlısı içi için:

-Muz veya çilek

ÇİKOLATALI İBİZA TATLISI TARİFİ

Tepsiyi tereyağı ile yağlayıp bisküvileri rondoda öğütün. Ardından şeker, süt, kakao ve unu ilave edip muhallebi kıvamını alana kadar ocakta pişirin. Ocağın altını kapatın ve içine çikolata, vanilya ekleyip birkaç dakika harmanlayın.

Elde ettiğiniz karışımı, tepsiye yaydığınız bisküviye yayın ve soğuyana dek buzdolabında bekletin. Bekleme süresi 4,5 saat veya bir gece olabilir. Beklerken kurumamasını istiyorsanız üzerini streçle kapatın.

Ardından krem şantiyi süt ile karıştırın ve muhallebinin üzerine yayın. Yeniden buzdolabına alıp 1 saat kadar donması için bekletin. Tatlıyı dilimleyip içine çilek ya da muz koyarak sarın. Afiyet olsun...

