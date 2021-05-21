Pratik şekilde hazırlayacağınız bu 3 içecek tarifini sabah aç karna içerek çok daha zinde hissedebilirsiniz!

Gün boyu bizi ayakta tutan yaşamsal enerjiye metabolizmamız kaynaklık ediyor. Daha zinde ve enerjik hissetmek için beslenme düzenimizde doğal içeceklere yer açarak hızlı bir metabolizmaya sahip olabiliriz. Sabah açken metabolizmayı hızlandıran içeceğimizi tüketip gün içerisinde daha aktif olmaya özen göstererek fit bir görünüme kavuşabiliriz. Evinizde kolayca yapabileceğiniz doğal içecek tariflerinden oluşan rehberimiz sayesinde siz de metabolizmanızı hızlandırma çalışmalarına başlayabilirsiniz.

LİMONLU ILIK SU

Limonlu su özellikle bel çevresinde ve karında biriken bölgesel yağlanmayla mücadelede etkili bir içecek. Suya eklediğiniz limon sayesinde karaciğerin toksinlerden arınmasını destekleyebilir, bağırsak hareketlerinin hızlanmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için gereken malzemeler şöyle:

Yarım limonun suyu

1 bardak ılık su

1 bardak ılık suya limon suyunu ekleyip karıştırın. Limonlu suyu her sabah aç karnına kahvaltıdan 15-20 dakika önce içerek tüketebilirsiniz.

SALATALIKLI NANELİ SU

Sabahları aç karnına salatalıklı naneli su içerek metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz. Bu suyu içerek vücudunuzdan ödemin ve toksinlerin atılmasını sağlayabilirsiniz. Lif yönünden oldukça zengin olan salatalık ile bağırsak hareketlerinizi düzenleyebilir, yağ yakımını kolaylaştırabilirsiniz. Salatalıklı naneli su için gereken malzemeler şöyle: