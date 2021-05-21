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Pratik şekilde hazırlayacağınız bu 3 içecek tarifini sabah aç karna içerek çok daha zinde hissedebilirsiniz!

Fatih icerikmatik Fatih icerikmatik
21.05.2021 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücudumuzun gün içerisinde ihtiyaç duyduğu enerjinin anahtarı metabolizmada gizli. Tükettiğimiz yiyecek ve içeceklerle metabolizmamızı hızlandırabiliriz. Siz de sabah aç karnına evinizde hazırladığınız doğal içecekleri tüketerek hızlı bir metabolizmaya sahip olabilirsiniz. Hazırsanız metabolizmanızı harekete geçiren doğal içecek tariflerimizle karşınızdayız.

Pratik şekilde hazırlayacağınız bu 3 içecek tarifini sabah aç karna içerek çok daha zinde hissedebilirsiniz!

Gün boyu bizi ayakta tutan yaşamsal enerjiye metabolizmamız kaynaklık ediyor. Daha zinde ve enerjik hissetmek için beslenme düzenimizde doğal içeceklere yer açarak hızlı bir metabolizmaya sahip olabiliriz. Sabah açken metabolizmayı hızlandıran içeceğimizi tüketip gün içerisinde daha aktif olmaya özen göstererek fit bir görünüme kavuşabiliriz. Evinizde kolayca yapabileceğiniz doğal içecek tariflerinden oluşan rehberimiz sayesinde siz de metabolizmanızı hızlandırma çalışmalarına başlayabilirsiniz.

LİMONLU ILIK SU

Limonlu su özellikle bel çevresinde ve karında biriken bölgesel yağlanmayla mücadelede etkili bir içecek. Suya eklediğiniz limon sayesinde karaciğerin toksinlerden arınmasını destekleyebilir, bağırsak hareketlerinin hızlanmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için gereken malzemeler şöyle:

  • Yarım limonun suyu
  • 1 bardak ılık su

1 bardak ılık suya limon suyunu ekleyip karıştırın. Limonlu suyu her sabah aç karnına kahvaltıdan 15-20 dakika önce içerek tüketebilirsiniz.

SALATALIKLI NANELİ SU

Sabahları aç karnına salatalıklı naneli su içerek metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz. Bu suyu içerek vücudunuzdan ödemin ve toksinlerin atılmasını sağlayabilirsiniz. Lif yönünden oldukça zengin olan salatalık ile bağırsak hareketlerinizi düzenleyebilir, yağ yakımını kolaylaştırabilirsiniz. Salatalıklı naneli su için gereken malzemeler şöyle:

  • 1 adet salatalık
  • 1 adet limon
  • 1 yemek kaşığı nane yaprağı
  • 2 litre su
  • Çay kaşığının ucunda toz zencefil

Doğal içeceği hazırlamak için salatalığı ve limonu dilimleyin. 2 litre suyun içerisine salatalık, limon, nane ve zencefili ekleyip iyice karıştırın. Salatalıklı naneli suyu buzdolabında soğuması için bekletin. Sabahların aç karnına tüketin.

TARÇINLI SU

Sindirim sistemini hızlandıran ve yağ yakımını kolaylaştıran tarçın sayesinde metabolizmanızı harekete geçirebilirsiniz. Kan şekerini dengeleyen tarçın ile tatlı krizlerinizi önlerken kilo verme sürecinizi daha kolay bir hale getirebilirsiniz. Tarçınlı su için gereken malzemeler şöyle:

  • 1 bardak su
  • 1 çay kaşığı tarçın

1 bardak suyu kaynatın ve içerisine çubuk tarçın ilave edin. Bu şekilde su ılıyana kadar bekletin. Tarçınlı suyu ılık halde sabahları aç karnına tüketebilirsiniz.


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