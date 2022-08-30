Pratik taco tarifi! Taco nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır?

Taco malzemeleri yapan kişinin zevkine göre farklılık gösterebiliyor. Her malzemeyle eşsiz bir lezzet sağlayan taconun yapımının zor olduğu düşünülüyor. Ancak tacoyu oldukça kolay bir şekilde yapabilirsiniz. En pratik yemeklerinizden olacak olan bu lezzet hem sizin hem de sevdiklerinizin gönüllerine taht kuracak.
İç harç için;
350 gram dana kıyma
1 adet rendelenmiş domates
1 adet soğan ince dilimlenmiş
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı acı sos (acılı seviyorsanız 2 tatlı kaşığı)
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı kurutulmuş kişniş
Yarım tatlı kaşığı kimyon
Taco ekmeği (hızlı olması için hazır olarak kullanıldı. isteyen kendi de yapabilir.
Ekmeğin içine koymak için;
1 adet ince dilimlenmiş domates
1 adet ince dilimlenmiş soğan
Rendelenmiş kaşar veya çedar peyniri (biz çedar kullandık)
İnce doğranmış kıvırcık
Mayonez
Sarımsaklı mayonez
Yeşil biber (isteğe göre)
Tane mısır (isteğe göre)
Yapılışı
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