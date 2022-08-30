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Pratik taco tarifi! Taco nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır?

30.08.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika yemeği olan taco tüm dünya tarafından sevilerek tüketiliyor. Lezzetinin yanı sıra yapımı da oldukça pratik olan bu yemeği dışarıdan almanıza gerek yok. Çok hızlı bir şekilde hazırlayacağınız taco vazgeçilmez yemeklerinizden olacak. Taco nasıl yapılır? İşte taco tarifi

Pratik taco tarifi! Taco nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır?

Taco malzemeleri yapan kişinin zevkine göre farklılık gösterebiliyor. Her malzemeyle eşsiz bir lezzet sağlayan taconun yapımının zor olduğu düşünülüyor. Ancak tacoyu oldukça kolay bir şekilde yapabilirsiniz. En pratik yemeklerinizden olacak olan bu lezzet hem sizin hem de sevdiklerinizin gönüllerine taht kuracak.

TACO TARİFİ

Malzemeler

İç harç için;

350 gram dana kıyma
1 adet rendelenmiş domates
1 adet soğan ince dilimlenmiş
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı acı sos (acılı seviyorsanız 2 tatlı kaşığı)
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı kurutulmuş kişniş
Yarım tatlı kaşığı kimyon
Taco ekmeği (hızlı olması için hazır olarak kullanıldı. isteyen kendi de yapabilir.

Ekmeğin içine koymak için;

1 adet ince dilimlenmiş domates
1 adet ince dilimlenmiş soğan
Rendelenmiş kaşar veya çedar peyniri (biz çedar kullandık)
İnce doğranmış kıvırcık
Mayonez
Sarımsaklı mayonez
Yeşil biber (isteğe göre)
Tane mısır (isteğe göre)

Yapılışı

  • Tavaya yağ koyulur. Soğanlar ince kıyılarak tavaya atılır.
  • Biraz pembeleşince kıyma koyulur ve 5 dakika kavrulur.
  • Salça ve acı sos eklenir 2 dakika daha kavrulur.
  • Rendelenmiş domates atılarak suyunu biraz çekene kadar 2-3 dakika kavrulur.
  • Sonrasında tuz, kurutulmuş kişniş, kimyon koyularak iyice karıştırılır ve tavanın altı kapatılır.
  • Başka bir tavaya birkaç damla yağ koyularak fırçayla tavanın tabanına yağ dağıtılır.
  • Taco ekmekleri hafif kızarana kadar arkalı önlü tavada ısıtılır.
  • Lavaşın bir yüzü ısınınca diğer yüzünü çevirdiğimizde hemen çedar veya kaşar peynirini atalım ki biraz erisin.
  • Sonra tavadan alıp sırasıyla kıymalı harç, soğan, domates, mayonezler ve kıvırcık ekleyelim.
  • Tam ortadan ikiye katlayıp servis edelim.

AFİYET OLSUN!


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