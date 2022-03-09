Pratik, tadına doyulmayacak tarif: Tavuk Girdap! Tavuk girdap nasıl yanılır, malzemeleri neler?

"Akşama ne pişireceğim?" sorusu birçok kadının ortak derdi. Oldukça kolay tarifi olan tavuk girdap ile bu dertten kurtulabilirsiniz. Tadına doyamayacağınız tavuk girdap favori yemeğiniz olacak. İşte tavuk girdap tarifi ve malzemeleri...

TAVUK GİRDAP MALZEMELERİ NELER?

Derisiz tavuk göğsü

Pastırma

Sarımsak tozu

Zeytinyağı

Tuz

Kuru kekik

Karabiber

TAVUK GİRDAP NASIL YAPILIR?

Bir kaba tuz, kekik, zeytinyağı, sarımsak tozu, karabiber gibi istediğiniz baharatları koyun ve göğsü sosa bulayın. Sonrasında bir yüzeyine pastırma koyun ve rulo gibi sarın. Sarılan tavuğun son kısmını kürdan ile içe doğru saplayın ve açılmasını engelleyin. Kalan tavukları da ayını şekilde hazırlayın. Eğer sos artarsa tavukların üzerine dökebilirsiniz. Tavukları fırında ya da ızgarada pişirebilirsiniz. Sıcak servis etmeniz önerilir. Afiyet olsun...



