YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Pratik, tadına doyulmayacak tarif: Tavuk Girdap! Tavuk girdap nasıl yanılır, malzemeleri neler?

Pratik, tadına doyulmayacak tarif: Tavuk Girdap! Tavuk girdap nasıl yanılır, malzemeleri neler?

09.03.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolay ve pratik bir hazırlanışı olan tavuk girdap tadına doyamayacağınız bir tarif. Menünüzü zenginleştirecek olan bu tarif derisiz tavuk göğsü, pastırma, sarımsak tozundan hazırlanıyor. İşte tavuk girdap malzemeleri ve tarifi...

Pratik, tadına doyulmayacak tarif: Tavuk Girdap! Tavuk girdap nasıl yanılır, malzemeleri neler?

"Akşama ne pişireceğim?" sorusu birçok kadının ortak derdi. Oldukça kolay tarifi olan tavuk girdap ile bu dertten kurtulabilirsiniz. Tadına doyamayacağınız tavuk girdap favori yemeğiniz olacak. İşte tavuk girdap tarifi ve malzemeleri...

Tavuk girdap nasıl yapılır? Tavuk girdap malzemeleri neler? İşte tavuk girdap tarifi...

TAVUK GİRDAP MALZEMELERİ NELER?

  • Derisiz tavuk göğsü
  • Pastırma
  • Sarımsak tozu
  • Zeytinyağı
  • Tuz
  • Kuru kekik
  • Karabiber

Tavuk girdap nasıl yapılır? Tavuk girdap malzemeleri neler? İşte tavuk girdap tarifi...

TAVUK GİRDAP NASIL YAPILIR?

Bir kaba tuz, kekik, zeytinyağı, sarımsak tozu, karabiber gibi istediğiniz baharatları koyun ve göğsü sosa bulayın. Sonrasında bir yüzeyine pastırma koyun ve rulo gibi sarın. Sarılan tavuğun son kısmını kürdan ile içe doğru saplayın ve açılmasını engelleyin. Kalan tavukları da ayını şekilde hazırlayın. Eğer sos artarsa tavukların üzerine dökebilirsiniz. Tavukları fırında ya da ızgarada pişirebilirsiniz. Sıcak servis etmeniz önerilir. Afiyet olsun...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Risotto nasıl yapılır, malzemeleri neler?Risotto nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibiMide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi
Bir tartışma daha! Erzurumlulara meydan okuduBir tartışma daha! Erzurumlulara meydan okudu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı!

Transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı!

Cem Yılmaz'dan Ahmet Hakan'a olay gönderme!

Cem Yılmaz'dan Ahmet Hakan'a olay gönderme!

Serenay Sarıkaya'nın yağ videosu ortalığı karıştırdı!

Serenay Sarıkaya'nın yağ videosu ortalığı karıştırdı!

Bergen'in katili filmden sonra ilk kez konuştu!

Bergen'in katili filmden sonra ilk kez konuştu!

Kız kardeşi de ünlü çıktı! Görenler şaştı kaldı

Kız kardeşi de ünlü çıktı! Görenler şaştı kaldı

Şimdi de lolipoplu şarkı kapağıyla gündemde

Şimdi de lolipoplu şarkı kapağıyla gündemde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.