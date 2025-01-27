Pratik ve sağlıklı haftalık yemek menüsü geldi!

İster çalışan bir kadın olun, ister ev hanımı, yemek yapmak her gün zor gelebilir. Bir de üstüne beğenmeyen biri mi var kendini zor tutuyorsun biliyorum.

Her hafta sizler için menü derlemek bizden her gün ne pişirsem derdini bırakmak sizden.

Hızlı, kolay ve lezzetli bir haftalık yemek menüsü planı:

PAZARTESİ

Kahvaltı: Tam buğday ekmeğiyle (evde ne varsa) hazırlanmış avokadolu tost + bir haşlanmış yumurta

Öğle: Fırında somon ve zeytinyağlı sebze (önceden hazırlayıp iş yerine götürebilirsiniz)

Akşam: Mercimek çorbası + mevsim salata

Pratik İpucu: Pazar akşamı somonu ve sebzeleri marine edip dolaba koyarsanız, pazartesi akşamı sadece fırına atmanız yeterli olur.

SALI

Kahvaltı: Yulaf ezmesi, süt, muz ve ceviz karışımı (kahveni al eline keyifle izle lezzetin dönüşümünü)

Öğle: Tavuklu wrap (dünden kalan sebzeleri ekleyerek daha renkli hale getirebilirsiniz)

Akşam: Fırında kabak mücver + yoğurt sos

Pratik İpucu: Kabak mücverleri tek seferde fazla yapıp ertesi gün öğle yemeğine de götürebilirsiniz.

ÇARŞAMBA

Kahvaltı: Peynirli omlet + 2 dilim tam buğday ekmeği

Öğle: Ton balıklı salata (hazır konserve ton balığını kullanarak hızlıca hazırlayabilirsiniz)

Akşam: Zeytinyağlı barbunya + bulgur pilavı

Pratik İpucu: Zeytinyağlı yemekleri birkaç günlük yaparak buzdolabında saklayabilirsiniz, ertesi gün de tüketilebilir.

PERŞEMBE

Kahvaltı: Tahin-pekmezli tam buğday ekmeği + ceviz

Öğle: Izgara köfte + mevsim sebzesi

Akşam: Tavuk sote + kepekli makarna

Pratik İpucu: Tavuk soteyi fazladan yapıp makarnanın üstüne ekleyerek iş yerine götürmek için yada çocukların beslenme çantasına koyabilirsiniz).

CUMA

Kahvaltı: Smoothie (yoğurt, çilek, yulaf ve bal karışımı)

Öğle: Sebzeli kinoa salatası

Akşam: Fırında tavuk + közlenmiş patates

Pratik İpucu: Smoothie'yi önceden hazırlayıp sabah sadece çalkalayarak tüketebilirsiniz.

CUMARTESİ

Kahvaltı: Menemen + tam buğday ekmeği

Öğle: Izgara balık + roka salatası

Akşam: Sebzeli erişte + yoğurt

Pratik İpucu: Erişteyi önceden haşlayıp sebzelerle karıştırarak kısa sürede servis edebilirsiniz.

PAZAR

Kahvaltı: Serpme kahvaltı (kendinizi şımartın!)

Öğle: Mercimek köftesi + ayran

Akşam: Sebzeli karnabahar graten

Pratik İpucu: Karnabaharı hafta başında alıp haşlayarak hazırlık yapabilirsiniz.

NEDEN HAFTALIK MENÜ PLANI ÖNEMLİ?

Zamandan Tasarruf: Hafta başında bir alışveriş listesi oluşturup tüm haftayı planlayabilirsiniz.

Sağlıklı Beslenme: Hazır ve işlenmiş gıdalara yönelmeden dengeli beslenirsiniz.

Ekonomik: Önceden plan yaparak gereksiz harcamaların önüne geçebilirsiniz.

Unutmayın, yemek planlaması hem bedeninizi hem de zihninizi dinç tutmanın anahtarıdır. Bu önerilerle siz de pratik ve sağlıklı bir haftayı rahatça geçirebilirsiniz!

Sizlerin de önerilerinizi yorumlarda bekliyoruz!