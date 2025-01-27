Pratik ve sağlıklı haftalık yemek menüsü geldi!

İster çalışan bir kadın olun, ister ev hanımı, yemek yapmak her gün zor gelebilir. Bir de üstüne beğenmeyen biri mi var kendini zor tutuyorsun biliyorum.
Her hafta sizler için menü derlemek bizden her gün ne pişirsem derdini bırakmak sizden.
Hızlı, kolay ve lezzetli bir haftalık yemek menüsü planı:
Kahvaltı: Tam buğday ekmeğiyle (evde ne varsa) hazırlanmış avokadolu tost + bir haşlanmış yumurta
Öğle: Fırında somon ve zeytinyağlı sebze (önceden hazırlayıp iş yerine götürebilirsiniz)
Akşam: Mercimek çorbası + mevsim salata
Pratik İpucu: Pazar akşamı somonu ve sebzeleri marine edip dolaba koyarsanız, pazartesi akşamı sadece fırına atmanız yeterli olur.
Kahvaltı: Yulaf ezmesi, süt, muz ve ceviz karışımı (kahveni al eline keyifle izle lezzetin dönüşümünü)
Öğle: Tavuklu wrap (dünden kalan sebzeleri ekleyerek daha renkli hale getirebilirsiniz)
Akşam: Fırında kabak mücver + yoğurt sos
Pratik İpucu: Kabak mücverleri tek seferde fazla yapıp ertesi gün öğle yemeğine de götürebilirsiniz.
Kahvaltı: Peynirli omlet + 2 dilim tam buğday ekmeği
Öğle: Ton balıklı salata (hazır konserve ton balığını kullanarak hızlıca hazırlayabilirsiniz)
Akşam: Zeytinyağlı barbunya + bulgur pilavı
Pratik İpucu: Zeytinyağlı yemekleri birkaç günlük yaparak buzdolabında saklayabilirsiniz, ertesi gün de tüketilebilir.
Kahvaltı: Tahin-pekmezli tam buğday ekmeği + ceviz
Öğle: Izgara köfte + mevsim sebzesi
Akşam: Tavuk sote + kepekli makarna
Pratik İpucu: Tavuk soteyi fazladan yapıp makarnanın üstüne ekleyerek iş yerine götürmek için yada çocukların beslenme çantasına koyabilirsiniz).
Kahvaltı: Smoothie (yoğurt, çilek, yulaf ve bal karışımı)
Öğle: Sebzeli kinoa salatası
Akşam: Fırında tavuk + közlenmiş patates
Pratik İpucu: Smoothie'yi önceden hazırlayıp sabah sadece çalkalayarak tüketebilirsiniz.
Kahvaltı: Menemen + tam buğday ekmeği
Öğle: Izgara balık + roka salatası
Akşam: Sebzeli erişte + yoğurt
Pratik İpucu: Erişteyi önceden haşlayıp sebzelerle karıştırarak kısa sürede servis edebilirsiniz.
Kahvaltı: Serpme kahvaltı (kendinizi şımartın!)
Öğle: Mercimek köftesi + ayran
Akşam: Sebzeli karnabahar graten
Pratik İpucu: Karnabaharı hafta başında alıp haşlayarak hazırlık yapabilirsiniz.
Zamandan Tasarruf: Hafta başında bir alışveriş listesi oluşturup tüm haftayı planlayabilirsiniz.
Sağlıklı Beslenme: Hazır ve işlenmiş gıdalara yönelmeden dengeli beslenirsiniz.
Ekonomik: Önceden plan yaparak gereksiz harcamaların önüne geçebilirsiniz.
Unutmayın, yemek planlaması hem bedeninizi hem de zihninizi dinç tutmanın anahtarıdır. Bu önerilerle siz de pratik ve sağlıklı bir haftayı rahatça geçirebilirsiniz!
Sizlerin de önerilerinizi yorumlarda bekliyoruz!
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