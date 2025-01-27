YEMEK

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Pratik ve sağlıklı haftalık yemek menüsü geldi!

Pratik ve sağlıklı haftalık yemek menüsü geldi!

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
27.01.2025 11:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yoğun iş temposu, trafik, ev işleri,çocuklar derken yemek hazırlamak çoğu zaman gözümüzde büyüyebiliyor. Ancak hem zamandan tasarruf etmek hem de sağlıklı beslenmek mümkün!

Pratik ve sağlıklı haftalık yemek menüsü geldi!

İster çalışan bir kadın olun, ister ev hanımı, yemek yapmak her gün zor gelebilir. Bir de üstüne beğenmeyen biri mi var kendini zor tutuyorsun biliyorum.

Her hafta sizler için menü derlemek bizden her gün ne pişirsem derdini bırakmak sizden.

giriş

Hızlı, kolay ve lezzetli bir haftalık yemek menüsü planı:

PAZARTESİ

Kahvaltı: Tam buğday ekmeğiyle (evde ne varsa) hazırlanmış avokadolu tost + bir haşlanmış yumurta
Öğle: Fırında somon ve zeytinyağlı sebze (önceden hazırlayıp iş yerine götürebilirsiniz)
Akşam: Mercimek çorbası + mevsim salata

Pratik İpucu: Pazar akşamı somonu ve sebzeleri marine edip dolaba koyarsanız, pazartesi akşamı sadece fırına atmanız yeterli olur.

1-Fırında-somon

SALI

Kahvaltı: Yulaf ezmesi, süt, muz ve ceviz karışımı (kahveni al eline keyifle izle lezzetin dönüşümünü)
Öğle: Tavuklu wrap (dünden kalan sebzeleri ekleyerek daha renkli hale getirebilirsiniz)
Akşam: Fırında kabak mücver + yoğurt sos

Pratik İpucu: Kabak mücverleri tek seferde fazla yapıp ertesi gün öğle yemeğine de götürebilirsiniz.

2-tavuklu wrap

ÇARŞAMBA

Kahvaltı: Peynirli omlet + 2 dilim tam buğday ekmeği
Öğle: Ton balıklı salata (hazır konserve ton balığını kullanarak hızlıca hazırlayabilirsiniz)
Akşam: Zeytinyağlı barbunya + bulgur pilavı

Pratik İpucu: Zeytinyağlı yemekleri birkaç günlük yaparak buzdolabında saklayabilirsiniz, ertesi gün de tüketilebilir.

barbunya

PERŞEMBE

Kahvaltı: Tahin-pekmezli tam buğday ekmeği + ceviz
Öğle: Izgara köfte + mevsim sebzesi
Akşam: Tavuk sote + kepekli makarna

Pratik İpucu: Tavuk soteyi fazladan yapıp makarnanın üstüne ekleyerek iş yerine götürmek için yada çocukların beslenme çantasına koyabilirsiniz).

CUMA

Kahvaltı: Smoothie (yoğurt, çilek, yulaf ve bal karışımı)
Öğle: Sebzeli kinoa salatası
Akşam: Fırında tavuk + közlenmiş patates

Pratik İpucu: Smoothie'yi önceden hazırlayıp sabah sadece çalkalayarak tüketebilirsiniz.

sebzeli-kinoa-salatası

CUMARTESİ

Kahvaltı: Menemen + tam buğday ekmeği
Öğle: Izgara balık + roka salatası
Akşam: Sebzeli erişte + yoğurt

Pratik İpucu: Erişteyi önceden haşlayıp sebzelerle karıştırarak kısa sürede servis edebilirsiniz.

PAZAR

Kahvaltı: Serpme kahvaltı (kendinizi şımartın!)
Öğle: Mercimek köftesi + ayran
Akşam: Sebzeli karnabahar graten

Pratik İpucu: Karnabaharı hafta başında alıp haşlayarak hazırlık yapabilirsiniz.

serpme-kahvaltı

NEDEN HAFTALIK MENÜ PLANI ÖNEMLİ?

Zamandan Tasarruf: Hafta başında bir alışveriş listesi oluşturup tüm haftayı planlayabilirsiniz.

Sağlıklı Beslenme: Hazır ve işlenmiş gıdalara yönelmeden dengeli beslenirsiniz.

Ekonomik: Önceden plan yaparak gereksiz harcamaların önüne geçebilirsiniz.

Unutmayın, yemek planlaması hem bedeninizi hem de zihninizi dinç tutmanın anahtarıdır. Bu önerilerle siz de pratik ve sağlıklı bir haftayı rahatça geçirebilirsiniz!

Sizlerin de önerilerinizi yorumlarda bekliyoruz!

Chef GPT
Anahtar Kelimeler:
sağlıklı beslenme Pratik yemek tarifleri günün menüsü menü yemek tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
“Heybedeki turpun büyüğü” deyip açıkladı: "Satılmış Büyükcanayakın'ı aklınızda iyi tutun!"

“Heybedeki turpun büyüğü” deyip açıkladı: "Satılmış Büyükcanayakın'ı aklınızda iyi tutun!"

Mutfaktaki bir hata 78 kişinin canına mal oldu! İşte Grand Kartal Oteli'ndeki yangının çıkış nedeni...

Mutfaktaki bir hata 78 kişinin canına mal oldu! İşte Grand Kartal Oteli'ndeki yangının çıkış nedeni...

Avrupa'nın göbeğinde Bektaşi devleti kuruluyor! Polissiz, ordusuz ve vergisiz...

Avrupa'nın göbeğinde Bektaşi devleti kuruluyor! Polissiz, ordusuz ve vergisiz...

Talisca profilini bile güncelledi! Sözleşmesini böyle duyurdular 'İmzayı attı'

Talisca profilini bile güncelledi! Sözleşmesini böyle duyurdular 'İmzayı attı'

'1 taşla 4 kuş vurulabilir' Rekor seviyeye yükseldi!

'1 taşla 4 kuş vurulabilir' Rekor seviyeye yükseldi!

'Çok yakışıklısın' diyerek ünlü şefin oğluna saldırdı! 14 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesi veriyor

'Çok yakışıklısın' diyerek ünlü şefin oğluna saldırdı! 14 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesi veriyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.