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Beşiktaş'ta Serdal Adalı sessiz sedasız o transferi bitirdi!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken, genç oyuncu Zakhar Drachev için yürütülen görüşmelerde mutlu sona ulaşıldı. Siyah-beyazlıların, Belarus temsilcisi FC Minsk'ten ayrılan genç orta sahayı kadrosuna kattığı belirtildi.

Beşiktaş'ta Serdal Adalı sessiz sedasız o transferi bitirdi!
Burak Kavuncu

Yeni sezonun başlamasının ardından transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kadrosuna genç bir yetenek daha ekledi. Belarus U19 Milli Takımı'nda da forma giyen Zakhar Drachev'in siyah-beyazlı takıma transferinin tamamlandığı aktarıldı.

BEŞİKTAŞ'TAN GENÇ ORTA SAHAYA TAKVİYE

Beşiktaş ta Serdal Adalı sessiz sedasız o transferi bitirdi! 1

Beşiktaş, Belarus ekibi FC Minsk'in altyapısından yetişen Zakhar Drachev'i kadrosuna dahil etti.

Belarus U19 Milli Takımı'nda forma giyen 18 yaşındaki futbolcu, orta sahada görev yapıyor. Genç oyuncunun transferi, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın daha önce genç bir oyuncunun transferi konusunda yaptığı açıklamaların ardından gündeme gelmişti.

FC MİNSK İLE OLAYLI AYRILIK

Beşiktaş ta Serdal Adalı sessiz sedasız o transferi bitirdi! 2

Drachev'in FC Minsk'ten ayrılığı ise dikkat çeken bir süreçle gerçekleşti.

Belarus basınında yer alan haberlere göre genç futbolcu, takımının Dinamo Minsk ile geçtiğimiz temmuz ayında oynadığı karşılaşmadan bir gün önce kulübe haber vermeden takımdan ayrıldı.

FC Minsk tarafından yapılan resmi açıklamada da Drachev'in geçerli bir gerekçe sunmadan antrenman ve takım faaliyetlerine katılmadığı ifade edilerek oyuncunun kadrodan uzaklaştırıldığı duyuruldu.

Genç orta saha, 11 Ağustos'tan bu yana herhangi bir kulüpte forma giymedi.

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24 MAÇTA 4 GOL VE 3 ASİST

Beşiktaş ta Serdal Adalı sessiz sedasız o transferi bitirdi! 3

Drachev, FC Minsk A Takımı'nda 18 karşılaşmada görev almasına rağmen henüz gol veya asist üretemedi.

Genç oyuncu, kulübün U19 takımında ise daha etkili bir performans ortaya koydu. Drachev, FC Minsk U19 formasıyla çıktığı 24 maçta 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Beşiktaş'ın genç futbolcuyu geleceğe yönelik bir yatırım olarak kadrosuna kattığı ve oyuncunun gelişiminin yakından takip edileceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Belarus beşiktaş
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