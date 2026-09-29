SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

Fransa ve İtalya yenilgileri sonrası A Milli Takım FIFA sıralamasında çakıldı!

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki kötü başlangıcı FIFA dünya sıralamasına da yansıdı. Fransa'nın ardından İtalya karşısında da sahadan mağlubiyetle ayrılan milliler, güncellenen sıralamada 4 sıra geriye düştü.

Fransa ve İtalya yenilgileri sonrası A Milli Takım FIFA sıralamasında çakıldı!
Burak Kavuncu

UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa ve İtalya'ya mağlup olan A Milli Takım, FIFA dünya sıralamasında da geriledi. Ay-yıldızlılar, son sonuçların ardından sıralamada 4 basamak birden düşerek 31. sıraya yerleşti.

MİLLİ TAKIM İKİ MAÇTA DA KAYBETTİ

Fransa ve İtalya yenilgileri sonrası A Milli Takım FIFA sıralamasında çakıldı! 1

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye, organizasyona Fransa karşısında aldığı yenilgiyle başladı. İkinci karşılaşmada ise Bursa'da İtalya'yı konuk eden A Milli Takım, rakibine 4-1 mağlup oldu.

Üst üste alınan iki yenilginin ardından gözler FIFA tarafından açıklanan güncel dünya sıralamasına çevrildi.

TÜRKİYE 4 BASAMAK GERİLEDİ

Fransa ve İtalya yenilgileri sonrası A Milli Takım FIFA sıralamasında çakıldı! 2

Uluslar Ligi maçlarının ardından güncellenen FIFA dünya sıralamasında A Milli Takım 4 basamaklık düşüş yaşadı.

1573.77 puanda bulunan Türkiye, 27. sıradan 31. sıraya geriledi.

İlginizi Çekebilir

TFF'den MHK ve Ferhat Gündoğdu için ilk açıklama geldi!

TFF'den MHK ve Ferhat Gündoğdu için ilk açıklama geldi!

 TFF Başkanı o tezahürat sonrası stadyumu terk etti!

TFF Başkanı o tezahürat sonrası stadyumu terk etti!

 TFF Başkanı o tezahürat sonrası stadyumu terk etti!

TFF Başkanı o tezahürat sonrası stadyumu terk etti!

 L. Torreira İstanbul'un ünlü restoranına ortak oldu!

L. Torreira İstanbul'un ünlü restoranına ortak oldu!

 F.Bahçe'ye 8-0 yenilmişti! Özhan Pulat'ın yeni adresi belli oldu

F.Bahçe'ye 8-0 yenilmişti! Özhan Pulat'ın yeni adresi belli oldu

 F.Bahçe'ye 8-0 yenilmişti! Özhan Pulat'ın yeni adresi belli oldu

F.Bahçe'ye 8-0 yenilmişti! Özhan Pulat'ın yeni adresi belli oldu

 İtalya karşısında Arda Güler çileden çıktı: Montella'dan onu istedi

İtalya karşısında Arda Güler çileden çıktı: Montella'dan onu istedi

 İsrailli rakibini yendi! Milli sporcuya coşkulu karşılama

İsrailli rakibini yendi! Milli sporcuya coşkulu karşılama

ZİRVEDE İSPANYA VAR

Fransa ve İtalya yenilgileri sonrası A Milli Takım FIFA sıralamasında çakıldı! 3

FIFA dünya sıralamasının zirvesinde ise İspanya bulunuyor. 2002.34 puana sahip İspanya'yı Arjantin ve Fransa takip ediyor.

Güncellenen sıralamada ilk 10'da yer alan ülkeler şöyle:

İspanya – 2002.34 puan
Arjantin – 1970.37 puan
Fransa – 1957.10 puan
İngiltere – 1916.38 puan
Fas – 1806.87 puan
Brezilya – 1802.90 puan
Portekiz – 1797.39 puan
Belçika – 1779.63 puan
Hollanda – 1778.65 puan
Meksika – 1754.16 puan

  1. Türkiye – 1573.77 puan

    250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

    250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş'ta Serdal Adalı sessiz sedasız o transferi bitirdi!Beşiktaş'ta Serdal Adalı sessiz sedasız o transferi bitirdi!
TFF'den MHK ve Ferhat Gündoğdu için ilk açıklama geldi!TFF'den MHK ve Ferhat Gündoğdu için ilk açıklama geldi!

Anahtar Kelimeler:
İtalya Fransa Türkiye UEFA Uluslar Ligi uefa ülke puanı uefa ülke puanı sıralaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yahşihan Belediyesi'nin eski AK Parti ve MHP'li başkanları tutuklandı

Yahşihan Belediyesi'nin eski AK Parti ve MHP'li başkanları tutuklandı

Aldığı karşılık çok sert: "Derhal istifa etsin"

Aldığı karşılık çok sert: "Derhal istifa etsin"

Bu böyle gitmez! Milliler İtalya'ya farklı mağlup oldu

Bu böyle gitmez! Milliler İtalya'ya farklı mağlup oldu

Podyumda şov yaptı! Bakana bir daha baktırdı

Podyumda şov yaptı! Bakana bir daha baktırdı

2,17 milyar TL neler alıyor neler!

2,17 milyar TL neler alıyor neler!

'İletişim kanallarım açıktır' deyip yorumlara kapattı

'İletişim kanallarım açıktır' deyip yorumlara kapattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.