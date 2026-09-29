Fransa ve İtalya yenilgileri sonrası A Milli Takım FIFA sıralamasında çakıldı!

UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa ve İtalya'ya mağlup olan A Milli Takım, FIFA dünya sıralamasında da geriledi. Ay-yıldızlılar, son sonuçların ardından sıralamada 4 basamak birden düşerek 31. sıraya yerleşti.

MİLLİ TAKIM İKİ MAÇTA DA KAYBETTİ

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye, organizasyona Fransa karşısında aldığı yenilgiyle başladı. İkinci karşılaşmada ise Bursa'da İtalya'yı konuk eden A Milli Takım, rakibine 4-1 mağlup oldu.

Üst üste alınan iki yenilginin ardından gözler FIFA tarafından açıklanan güncel dünya sıralamasına çevrildi.

TÜRKİYE 4 BASAMAK GERİLEDİ

Uluslar Ligi maçlarının ardından güncellenen FIFA dünya sıralamasında A Milli Takım 4 basamaklık düşüş yaşadı.

1573.77 puanda bulunan Türkiye, 27. sıradan 31. sıraya geriledi.

ZİRVEDE İSPANYA VAR

FIFA dünya sıralamasının zirvesinde ise İspanya bulunuyor. 2002.34 puana sahip İspanya'yı Arjantin ve Fransa takip ediyor.

Güncellenen sıralamada ilk 10'da yer alan ülkeler şöyle:

İspanya – 2002.34 puan

Arjantin – 1970.37 puan

Fransa – 1957.10 puan

İngiltere – 1916.38 puan

Fas – 1806.87 puan

Brezilya – 1802.90 puan

Portekiz – 1797.39 puan

Belçika – 1779.63 puan

Hollanda – 1778.65 puan

Meksika – 1754.16 puan