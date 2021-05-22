Prens Harry: Annemin ölümünden sonra alkole ve uyuşturucuya sürüklendim

Galler Prensesi Diana Ağustos 1997'de Paris'te bir araba kazasında hayatını kaybettiğinde 12 yaşında olan Prens Harry, Apple TV'de yayımlanan The Me You Can't See programında çocukluk travmalarına dair konuştu. Oprah Winfrey'in sunduğu program, BBC'nin Tarihi Diana röportajı için özür dilediği güne denk geldi.

The Guardian'ın haberine göre Prens Harry, Prenses Diana'nın cenazesinde annesinin tabutunun arkasında kardeşi, babası ve büyükbabasıyla yürüdüklerinin göründüğü meşhur fotoğrafa da değindi.

Programın sunucusu Oprah Winfrey'e düşüncelerini aktaran 36 yaşındaki Sussex Dükü şu ifadeleri kullandı:

Yürürken en net hatırladığım şey atların toynaklarının sesiydi.Sanki vücudumun dışındaydım ve benden bekleneni yaparak yürüyordum. Herkesin gösterdiği duyguların onda birini gösteriyordum: O benim annemdi, onunla hiç tanışmamıştınız bile.

Ailesinin, Diana'nın ölümüne dair konuşmadığını ve ondan basının ilgisi ve stresle başa çıkmasını beklediklerini belirten Harry "Babam ben gençken William'a ve bana hep şöyle derdi: 'Benim için böyleydi, sizin için de böyle olacak'. Bu bir anlam ifade etmiyor. Acı çekmiş olmak çocuklarınızın da acı çekmek zorunda olduğu anlamına gelmiyor" dedi.

