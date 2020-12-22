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Prens William ve eşi Kate, kraliçenin koyduğu ‘altı kuralı’nı ihlal etti!

Seray Üstün Seray Üstün 22.12.2020 17:08 | Son Güncelleme:
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Prens William ve eşi Kate, kraliçenin koyduğu ‘altı kuralı’nı ihlal etti!

İngiliz Kraliyet Ailesi, dünyanın en sıkı takip edilen üyeleri arasında yer alıyor. Koronavirüs salgının İngiltere’de rakamlarını arttırması üzerine “altı kişi kuralı” getirilmişti. İddialara göre Cambridge Düşesi ve Dükü bu kuralı ihlal etti. Hem de kraliyet ailesine mensup başka üyelerle birlikte...

Koronavirüs vaka sayısının İngiltere’de artması üzerine “altı kişi kuralı” getiren hükümet evde ya da dışarıda altıdan fazla kişinin bir araya gelmesini yasakladı. Kurala uymayanların 100-3200 sterlin para cezasına çarptırılacağının duyurulması üzerine ilk ihlal haberi kraliyet ailesinden geldi.

The Mirror sitesinin haberine göre, Cambridge Dükü ve Düşesi, Prens Edward ve ailesiyle halka açık bir alanda görüntülendikten sonra yanlışlıkla koronavirüs kurallarını ihlal etmekle suçlandı.

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William ve Kate çocukları yedi yaşındaki Prens George, beş yaşındaki Prenses Charlotte ve iki yaşındaki Prens Louis'i Kraliçe'nin Sandringham malikanesindeki Luminate ormanlık alanında yürüyüşüne götürdü. Yürüyüş alanında prensin amcası Edward, karısı Sophie ve çocukları Leydi Louise Windsor ve James Viscount Severn ile kış yolundayken karşılaştıkları bildirildi.

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Kraliyet ailesi üyeleri açık hava parkurunda dokuz kişi olduğu için Kraliçe'nin Norfolk ikametgahında "altı kuralı" ihlal etmekle suçlandılar. Her iki aile de ayrı ayrı saraya geri döndü ve kraliyet kaynakları buluşma niyeti olmadıklarını bildirdi.

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