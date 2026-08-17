Prenses Diana'nın kahvaltısı şaşırttı

Chelsea Harbour Club'ın önündeki o görüntüler, Diana'nın en ikonik kareleri arasında. Ama o karelerin arkasında, sabahın erken saatlerinde sarayın mutfağında yaşanan küçük bir ritüeli kimse bilmiyordu.

Ta ki eski aşçısı Darren McGrady anlatana kadar.

Bir teneke fasulye

McGrady, kendi YouTube kanalında şunu anlattı: "Buckingham Palace'ta sabahları fasulye pişirirdim ve Diana buna bayılırdı. Spor salonuna gitmeden önce tam bir teneke fasulye yerdi."

McGrady bunu aktarırken kendisi de "kulağa çılgınca geliyor" diye ekliyor. Haklı, ilk duyduğunuzda biraz öyle geliyor. Ama sonra düşünüyorsunuz ve aslında çok da mantıklı.

"İngiliz usulü fırında fasulyede sadece yedi gram şeker var, protein açısından zengin, lif oranı yüksek, yağ oranı çok düşük" diye açıklıyor McGrady. "Spor salonuna gidip antrenman yapmadan önce ihtiyaç duyduğunuz büyük karbonhidrat desteğini sağlıyor."

Diana sezgisel olarak doğru bir şey yapıyormuş. Bugün egzersiz öncesi ne yemeli diye aratsanız, protein ve kompleks karbonhidrat kombinasyonu size de önerilirdi. Diana ise bunu sarayın mutfağında uyguluyordu.

İsviçre kliniğinden aşırılan tarif

Ama hikaye sadece fasulyeyle bitmiyor. McGrady'nin anlattığına göre Diana'nın bir başka vazgeçilmezi de bir yulaf lapasıydı. "İsviçre'deki bir sağlık kliniğine gitmişti ve orada bu gecelik yulaflarla tanışmıştı" diyor McGrady. "Bunlara bircher müsli deniyordu, İsviçreli bir beslenme uzmanı tarafından icat edilmişti."

Diana İsviçre'den döndüğünde bu tarifi almış ve şefine ileterek her gün istediğini belirtmiş.

Bu noktada Diana'ya olan hayranlığım bir kat daha arttı. Çünkü gecelik yulaf, yani yani yulaf ezmesinin süt veya yoğurt gibi sıvı bir malzemeyle karıştırılarak buzdolabında bir gece bekletilmesiyle yapılan bu tarif, sosyal medyada sağlıklı beslenme trendi olarak yıllarca döndü durdu.

Fitness influencer'ları bunu keşfedip milyonlarca paylaşım aldı. Ve Diana, bunları otuz küsur yıl önce zaten her sabah yiyordu.

Öncü olmak bazen bu kadar basittir

Diana'nın moda ikonluğunu, insancıllığını, gücünü konuşmak kolay. Ama bence ona dair en güzel şeylerden biri çok yönlü, çok meraklı, çok sezgisel bir kadın olmasıydı. İsviçre'de bir klinik yemeği yiyor ve "bunu eve götürmeliyim" diyor. Sabah kalkar kalkmaz spordan önce ne yemesi gerektiğini gayet net biliyor.

Bugün bu tarifleri popüler olmadan önce bir reel'e sığdırsaydınız milyonlarca izlenme alırdı. Diana ise bunu yıllar yıllar önce sarayın mutfağında, kimseye anlatmadan, sadece iyi hissettirdiği için yapıyordu.

Bu herhalde onun hakkında öğrendiğim en sevdiğim şeylerden biri olacak.