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  4. Prensesin görevine akciğer rahatsızlığı engeli! Norveç Veliahtı Mette-Marit iki hafta görevden uzaklaşacak

Prensesin görevine akciğer rahatsızlığı engeli! Norveç Veliahtı Mette-Marit iki hafta görevden uzaklaşacak

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
26.03.2025 13:47
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Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit, kronik akciğer rahatsızlığı pulmoner fibrozis nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını ve resmi görevlerinden iki haftalığına izinli sayıldığını duyurdu. Prenses, bu süreçte planlanan etkinliklere katılamayacak.

Prensesin görevine akciğer rahatsızlığı engeli! Norveç Veliahtı Mette-Marit iki hafta görevden uzaklaşacak

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit, kronik akciğer rahatsızlığı "pulmoner fibrozis" nedeniyle resmi görevlerinden iki haftalığına izinli sayıldığını duyurdu. 51 yaşındaki prenses, Almanya'nın Leipzig şehrinde düzenlenecek olan Uluslararası Kitap Fuarı’na katılmayı planlıyordu ancak sağlık durumu nedeniyle bu seyahati iptal etmek zorunda kaldı.

Norveç Kraliyet Sarayı'ndan Pazartesi günü yapılan açıklamada, prensesin sağlık sorunları nedeniyle katılacağı resmi etkinliklerin iptal edildiği bildirildi. Açıklamada, "Veliaht Prensesin her gün çektiği sancılar ve şikayetler, görevlerini yerine getirme yetisini etkiliyor. Daha fazla dinlenmeye ihtiyacı var ve günlük rutini eskisinden daha hızlı değişiyor. Bu durum, resmi programında daha sık ve kısa süreli değişiklikler olabileceği anlamına geliyor" denildi.

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ÇALIŞMALARINA DEVAM ETMEK İSTİYORDU

Mette-Marit, 2018 yılında pulmoner fibrozis hastalığına yakalandığını açıklamış ve o zamandan bu yana kamu etkinliklerine katılma sayısını azaltmıştı. Saray açıklamasında, prensesin çalışmaya devam etme isteğini vurgularken, sağlığı ile görevlerini dengeleyebileceği şekilde bir program oluşturulacağı belirtildi.

Prenses, son olarak 19 Mart’ta eşi Veliaht Prens Haakon ile birlikte Asker Ortaokulu’nun 100. yılı kutlamaları kapsamında okul bandosunun provasını izlemişti. Kraliyet ailesinin Instagram hesabında paylaşılan videoda, Haakon’ın bando şefliğini yaparken, Mette-Marit’in alkışladığı ve tezahürat yaptığı görülmüştü.

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KRALİYET AİLESİNİN TUTUMU

Mette-Marit, 2001 yılında Oslo Katedrali'nde Veliaht Prens Haakon ile evlenmişti. Evliliklerinden sonra, Ocak 2004'te Prenses Ingrid Alexandra ve Aralık 2005'te Prens Sverre Magnus dünyaya geldi. Prens Haakon, Norveç Kraliyet Ailesi’nin tahtın varisi konumunda, Prenses Ingrid Alexandra ise ikinci sıradaki varis.

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Anahtar Kelimeler:
Norveç hasta
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