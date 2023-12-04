'Prim' tartışması! Kayserispor Başkanı 'Bakan Özhaseki' adına dedi... Trabzon vekili isyan etti: 'Cebinden mi ödeyecek?'

Bakan Özhaseki'den memleketinin spor kulübüne destek geldi! Başkan Ali Çamlı, oyunculara verdiği primi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki adına yükseltti.

RAKİP SAHADA GALİBİYETİ ALDILAR

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor ile Mondihome Kayserispor karşı karşıya geldi. Konuk ekip Kayserispor maçı 1-0 kazandı.

100 BİN LİRALIK PRİME BAKAN ÖZHASEKİ'DEN DESTEK

"Size 100 bin lira açıklamıştım. 25 bin lira da bakan bey için ben kendim vereceğim" diyen Çamlı, oyuncularını "Sizi alınlarınızdan öpüyorum" diyerek tebrik etti.

Çamlı'nın sözleri sonrası oyuncular haberi ve Çamlı'nın tebriğini sevinçle karşıladı.

İYİ PARTİ TRABZON VEKİLİ YAVUZ AYDIN TEPKİ GÖSTERDİ

Kayserispor'un Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etmesinin ardından prim konusu sosyal medyada gündem oldu. Yaşananların ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İYİ Parti Trabzon milletvekili Yavuz Aydın,

'Bu akşam oynanan Trabzonspor-Kayserispor maçı sonrasında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki soyunma odasında futbolcularla görüntülü konuşarak, verilecek prime destek olacağını açıkladı.

Bu primleri Sayın Özhaseki kendi cebinden mi ödeyecek?

Yoksa Bakanlığın bütçesinden bir pay mı düşünülmektedir?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir Bakanı olarak başka hangi kulüplerin prim ödemelerine destekte bulundunuz?

Yoksa bu çifte standartın mantıklı bir açıklaması var mıdır?

Bu açıklamayı neden başka bir maçtan sonra değilde #Trabzonspor maçından sonra yaptınız?

Sayın Bakan, benim ve bütün Trabzonsporlu futbolseverlerin merak ettiği bu soruları yanıtlamanızı bekliyorum.'







