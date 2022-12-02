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Prof. Dr. Mustafa Karataş'a cinsiyet değiştirme sorusu! "Erkek olarak doğdum fakat..."

02.12.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal 7 ekranlarında yer alan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın sunumuyla Muhabbet Kapısı'nda sorulan bazı sorular sosyal medyada da öne çıkıyor. Karataş'a son olarak bağlanan ismini vermek istemeyen bir seyirci "Erkek olarak doğdum fakat kadın hormonlarım daha ağır basıyor" diyerek bir soru sordu. İşte o soru ve Karataş'ın yanıtı...

Prof. Dr. Mustafa Karataş'a cinsiyet değiştirme sorusu! "Erkek olarak doğdum fakat..."

Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın sunumuyla gerçekleşen Muhabbet Kapısı programına pek çok soru geliyor. Prof. Dr. Mustafa Karataş kendisine sorulan her soruya yanıt vermeye çalışıyor.

Muhabbet Kapısı’na bağlanan bir seyirci son olarak cinsiyet değiştirmeye yönelik bir soruyla dikkat çekti. İsmini vermek istemeyen seyirci sorusunda "Ben doğuştan erkeğim ama kadın hormonların yüzde 90 ağır basıyor, erkeklikle bir alakam yok. Doktora gittim, doktor ameliyat dedi, ailem karşı çıktı. Müftü caizdir dedi. Ne yapmam lazım?" dedi.

36 yaşında olduğunu ve hiç evlenmediğini söyleyen kişiye Mustafa Karataş ise şu yanıtı verdi:

Ekran Alıntısı

"CİNSİYET DEĞİŞTİRME YOK!"

"Resul efendimiz zamanında çok önceki dönemlerde bu varmış, hünsâ-i müşkile... Kadın desen kadın gibi değil erkek gibi uzuvları, erkek desen ruh hali kadın gibi... Bunlara nasıl davranmışlar? Bunlara saflarda bile Hz. Ömer'in de uygulamaları var, erkeklerin arasına fazla girmemişler. Arada bir safta durması söylenmiş. Hz. Ömer zamanında böyle biri kadınlarla duruyor, Hz. Ömer bunu yasaklamış... Yaratılışı bozmak acısından erkeğin kadın olması kadının erkek olması haramdır. Şu anlamda erkekliği beğenmedim kadınlık prim yapıyor kadın olmak istiyorum bu haramdır.

2 buçuk milyon harcayıp cinsiyet değiştirdi! Göğüslerini sergileyince... 2 buçuk milyon harcayıp cinsiyet değiştirdi! Göğüslerini sergileyince...

Bir doktorla olmaz bir heyet bakıyor ve kadın olmasına karar veriyorsa öyle... Ama burada esas olan sabretmektir. Benim okumalarımdan çıkardığım cinsiyet değiştirmek yok! Müşkildir organları yoktur, orada bir tık müdahale yapılabilir ama kadın gibi davranmak istiyorum hali olmaz."

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