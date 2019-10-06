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Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul depremi için korkutan açıklama

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 06.10.2019 10:24 | Son Güncelleme

İstanbul'da 26 Eylül'de meydana gelen 5.8'lik depremi değerlendiren Prof. Dr. Naci Görür, korkutan bir açıklamada bulundu.

Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul depremi için korkutan açıklama

CNN TÜRK'te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına katılan Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür İstanbul depremi ile ilgili çok çarpıcı bir açıklama yaptı.

"BÜYÜK DEPREMİ ÖNE ÇEKTİ"

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür canlı yayında yaptığı açıklamasında “26 Eylül’de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem büyük depremi öne çekti” dedi.

Kuzey Anadolu fayının tehlikeyle karşı karşıya olduğunu belirten Görür, "Doğu Anadolu fayı uzun zamandır suskun. Maraş civarında 1500 yıldır büyük deprem olmadı" dedi.

Görür'ün açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle;

Kentsel dönüşüm gerekli ama yetmez. Halktan önce yönetimi depreme hazırlamalıyız.

Depremin zamanı doğru olarak bilinemez. Medya depremde kim konuşur araştırmalı. Belediyeler dayanıklılık testlerine aracı olmalı.

(7,2'lik depremde ne olur?) 1,6 milyon binadan yüzde 99'unda sorun olmaz. Kalan yüzde 1, 16 bin bina yapıyor, çok tehlikeli. Binaların yüzde 1'i yıkılsa 500 bin kişi etkilenir.

İstanbul'un ekonomi kaybı Türkiye'yi kötü etkiler.

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naci görür büyük deprem istanbul

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