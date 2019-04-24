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Prof. Dr. Sinan Alçın: Robotlar belki işimizi elimizden alacak ama bizler başka iş yapıyor olacağız

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EĞLENCE  | 24.04.2019 10:13 | Son Güncelleme

Arka Koltuk King Size programına katılan İstanbul Kültür Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Alçın: Robotlar belki şu an yaptığımız işi elimizden alacak ama bizler başka iş yapıyor olacağız.

Prof. Dr. Sinan Alçın: Robotlar belki işimizi elimizden alacak ama bizler başka iş yapıyor olacağız

Prof. Dr. Sinan Alçın, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

  • 10 yıl sonra en popüler şirketler sıralamasında şu ankiler listede olmayabilir.

  • Z kuşağını takiben alfa kuşağı geliyor. Eğitimcilerin de yeni kuşakları eğitecek şekilde kendilerini geliştirmeleri çok önemli.
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