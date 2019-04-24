Prof. Dr. Sinan Alçın: Robotlar belki işimizi elimizden alacak ama bizler başka iş yapıyor olacağız

Prof. Dr. Sinan Alçın, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
10 yıl sonra en popüler şirketler sıralamasında şu ankiler listede olmayabilir.
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