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Profesör fren yerine gaza bastı! Ortalık savaş alanına döndü

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 26.03.2019 09:47 | Son Güncelleme

Üsküdar’da ünlü Profesör Zeki Fındıkoğlu cipini park ederken yanlışlıkla fren yerine gaza basınca kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Yayaları ezdikten sonra panikleyen sürücü, ardından park halindeki bir kamyona arkadan çarptı. Kamyona çarpan sürücünün art arda yaptığı kazalar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Üsküdar Çengelköy’de dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu direksiyon başında olduğu cipi geri geri park etmeye çalıştığı sırada fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan cip, o esnada kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı.

Kaldırımdaki yayalara çarptıktan sonra panikleyen sürücü, bu sefer de yol üzerinde park halinde olan bir kamyona hızla arkadan çarptı. Kamyona çarparak yaralanan profesörün kaburgasında kırık oluşurken, cipin çarptığı vatandaşlardan ikisi de yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar tedavi edilmek üzere ambulans ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kontrolden çıkan cipin önce yayaları ezdiği, ardından kamyona çarptığı kazalar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde geri geri gelen cip bir anda kaldırıma çıkarak yayaları eziyor, daha sonra yolda ilerlerken park halindeki kamyona arkadan hızla çarpıyor.

Kazaya tanık olan çevredeki bir esnaf; “Araba geri geri gelip buraya yanaşacaktı. Buradan 5 - 6 kişi geçerken çarptı onlara. Sonra geldi benim tezgahıma çarptı, anca durabildi. Sonra giderken de ilerideki kamyonete çarptı” diyerek yaşananları anlattı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Üsküdar zeki fındıkoğlu kaza

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
tam bir sığır yayalara çarpıyon niye kaçıyor kaçıyon niye kamyona arkadan çarpıyon
Allah seni bildigi gibi yapsin capsiz bunak bide profesor olmussun bocek gibi ezdi insanlari
Bende bu gün gaz yerine frene bastım yanlışla iyi arkadamda araba yoktu
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