Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Profesyonel bir deniz kızı olarak çalışan Felicia Flaherty, servet değerinde kuyruk takıyor

Profesyonel bir deniz kızı olarak çalışan Felicia Flaherty, servet değerinde kuyruk takıyor

19.11.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika’da yaşayan 26 yaşındaki Felicia Flahety isimli bir kadın profesyonel deniz kızı olarak çalışıyor. Ülke genelindeki akvaryumlarda boy gösteren Flahety, kısa süre önce Miss Mermaid unvanını konuştu. Flahety, 1.7 bin sterlinlik (yaklaşık 26 bin TL) kuyruğuyla suyun altında tüplü dalış gerçekleştiriyor.

Profesyonel bir deniz kızı olarak çalışan Felicia Flaherty, servet değerinde kuyruk takıyor

Suya olan aşkını bir adım öteye taşımak isteyen kadın profesyonel bir deniz kızı olmaya karar verdi. Amerika’nın Maryland bölgesinde yaşayan Flahety, 8 yıl önce alışılmadık sualtı kariyerine başladı. İlk deniz kızı kuyruğuna sahip olmadan öncesinde tüplü dalış ve serbest dalış sertifikası aldı. Şimdilerde ise Amerika Birleşik Devletleri’nde akvaryumlarda performans sergiliyor ve mükemmel yüzgeçlere sahip olmak için binlerce lira harcıyor.

Göğüsleri nedeniyle sosyal medyadan atıldığını iddia eden kadından itiraf: Ayrımcılığa uğradımGöğüsleri nedeniyle sosyal medyadan atıldığını iddia eden kadından itiraf: Ayrımcılığa uğradım

“ÖNCE EĞİTİM ALMAM GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNDÜM”

1

Deniz kızı olmanın hayatındaki en büyük tutku olduğundan söz eden Flahety, “Deniz kızı olmak benim için yeni bir keşifti. Denizaltında hem güvende olmak hem de kuyrukta yetkinlik kazanabilmek için önce eğitim almam gerektiğini düşündüm” dedi.

Mesleğine karar vermeden önce suda iyi olduğundan söz eden Flahety, “Daha önce suda iyiydim ama serbest dalış eğitimi nefes tutma tekniklerine yardımcı oldu. Asıl mesele suda olmaktan ve sakin hissetmekten çok zevk almaya bağlıydı. Eğer zevk alıyorsanız bu durum herkes için büyülü bir hale geliyor” diye konuştu.

“KIYAFETLERİN AYRILMAZ PARÇASI”

2

Performansı için silikondan yapılan bir kuyruk giydiğini anlatan Flahety fiyatların pahalı olmasından dert yandı. Kuyrukla beraber günlük hayat aktivitelerinin gerçekleştirilmesinin zor olduğunu belirten Flahety genellikle 1 saatlik performans sergiliyor. Akvaryum suyunun sıcaklığının ayarlanmasına rağmen vücut sıcaklığından daha soğuk olduğunu vurgulayan Flahety, 1 saatten fazla süren gösterilerde üşüdüğünü ve tuvalet ihtiyacının engel olduğunu itiraf etti.

Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor! Uzaylılar tarafından kaçırıldığını söyleyen kadın deneyimini anlattıSosyal medya bu iddiayı konuşuyor! Uzaylılar tarafından kaçırıldığını söyleyen kadın deneyimini anlattı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
Black Friday öncesi bilinmesi gerekenlerBlack Friday öncesi bilinmesi gerekenler
Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor! “Odamda havaya uçtum”Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor! “Odamda havaya uçtum”
Anahtar Kelimeler:
Amerika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Göğüsleri nedeniyle sosyal medyadan atıldığını iddia etti

Göğüsleri nedeniyle sosyal medyadan atıldığını iddia etti

Kış turizmine hazırlanıyor! Ocak ayında açılması planlanıyor

Kış turizmine hazırlanıyor! Ocak ayında açılması planlanıyor

Tek eşliliği protesto etmek istedi! Dokuz kadınla aynı anda...

Tek eşliliği protesto etmek istedi! Dokuz kadınla aynı anda...

Hayvanları canlı canlı yiyor! Sosyal medyada olay yarattı

Hayvanları canlı canlı yiyor! Sosyal medyada olay yarattı

İlginizi Çekebilir

Kışa hazırlıklı girmek isteyenlere 250 TL altında kaban önerileri

Kışa hazırlıklı girmek isteyenlere 250 TL altında kaban önerileri

Sosyal medyanın yeni fenomeni! Seksi pozlarıyla olay yaratıyor

Sosyal medyanın yeni fenomeni! Seksi pozlarıyla olay yaratıyor

Bilgisayarınızın performansını uçuracak en iyi ssd tavsiyeleri

Bilgisayarınızın performansını uçuracak en iyi ssd tavsiyeleri

Yüzünü bile göstermiyor! Milyonlarca dolar kazanıyor

Yüzünü bile göstermiyor! Milyonlarca dolar kazanıyor

Güzelliğini korumak istedi! Bakire kanıyla...

Güzelliğini korumak istedi! Bakire kanıyla...

Öldürdüğü kurbanlarının cinsel organını...

Öldürdüğü kurbanlarının cinsel organını...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.