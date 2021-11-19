Profesyonel bir deniz kızı olarak çalışan Felicia Flaherty, servet değerinde kuyruk takıyor

Suya olan aşkını bir adım öteye taşımak isteyen kadın profesyonel bir deniz kızı olmaya karar verdi. Amerika’nın Maryland bölgesinde yaşayan Flahety, 8 yıl önce alışılmadık sualtı kariyerine başladı. İlk deniz kızı kuyruğuna sahip olmadan öncesinde tüplü dalış ve serbest dalış sertifikası aldı. Şimdilerde ise Amerika Birleşik Devletleri’nde akvaryumlarda performans sergiliyor ve mükemmel yüzgeçlere sahip olmak için binlerce lira harcıyor.

“ÖNCE EĞİTİM ALMAM GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNDÜM”

Deniz kızı olmanın hayatındaki en büyük tutku olduğundan söz eden Flahety, “Deniz kızı olmak benim için yeni bir keşifti. Denizaltında hem güvende olmak hem de kuyrukta yetkinlik kazanabilmek için önce eğitim almam gerektiğini düşündüm” dedi.

Mesleğine karar vermeden önce suda iyi olduğundan söz eden Flahety, “Daha önce suda iyiydim ama serbest dalış eğitimi nefes tutma tekniklerine yardımcı oldu. Asıl mesele suda olmaktan ve sakin hissetmekten çok zevk almaya bağlıydı. Eğer zevk alıyorsanız bu durum herkes için büyülü bir hale geliyor” diye konuştu.

“KIYAFETLERİN AYRILMAZ PARÇASI”

Performansı için silikondan yapılan bir kuyruk giydiğini anlatan Flahety fiyatların pahalı olmasından dert yandı. Kuyrukla beraber günlük hayat aktivitelerinin gerçekleştirilmesinin zor olduğunu belirten Flahety genellikle 1 saatlik performans sergiliyor. Akvaryum suyunun sıcaklığının ayarlanmasına rağmen vücut sıcaklığından daha soğuk olduğunu vurgulayan Flahety, 1 saatten fazla süren gösterilerde üşüdüğünü ve tuvalet ihtiyacının engel olduğunu itiraf etti.



