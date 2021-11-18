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Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor! Uzaylılar tarafından kaçırıldığını söyleyen kadın deneyimini anlattı

18.11.2021 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sheera Lumira Rejoice isimli sosyal medya kullanıcısı iddialarıyla gündem yaratmayı başardı. Uzaylılar tarafından kaçırıldığını söyleyen kadının anlattıkları sosyal medyada bir anda popüler oldu. Uzaylıların melez bebekler için yumurtalarını çıkartmak istediğini ve kendisini kaçırdığını söyleyen kadın, odasında havaya uçtuğu anları unutamayacağını dile getirdi.

Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor! Uzaylılar tarafından kaçırıldığını söyleyen kadın deneyimini anlattı

Bir kadın, uzaylılar tarafından kaçırıldığını ve yumurtalarından üçünün melez bebekler için çıkarıldığını iddia etti. Sheera Lumira Rejoice yaşadığı deneyimi sosyal medya hesabından paylaştı ve gönderisi binlerce izlenmeye ulaştı. Üstelik Sheera Lumira Rejoice iddialarını ultrason görüntüleriyle kanıtlayabileceğini söyledi.

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“ÜÇ YUMURTAMI ALDILAR”

UZAYLI2

Sheera Lumira Rejoice yayınladığı gönderisine, “İnsanlar dünya dışı varlıklar tarafından kaçırıldığına inanmadığında ve bunu kanıtlamak için ultrasonda yumuratnın alınmasından kaynaklanan yumurtalık iziniz olduğunda” notunu ekledi. Uzaylılar tarafından yumurtalarının alınmasına izin vermediğini dile getiren Rejoice, “Bağlam için üç yumurtamı aldılar” dedi.

Videonun ardından sosyal medya kullanıcılarının merak ettiği soruları yanıtlayan Sheera Lumira Rejoice, uzaylılar tarafından kaçırılma anını hatırladığını dile getirdi. Sheera Lumira Rejoice o anları, “Bir ana gemiye götürülmedim. Uzaylılar beni evimde ziyaret etti. Kanepede yatıyordum, uykuya dalmıştım ve aniden felce benzeyen bir uyuşma hissettim. Donuyordum ve vücudumu hareket ettiremedim. Kapıya baktığımda açıldığını gördüm ve bir holografik görünümlü bir insan figürü içeri girdi. Havaya süzülmeye başladım. Bu adam bana 'üç melez bebeğiniz var, üç yumurtanız alındı' dedi. Bu adamla tanışana kadar ilk başta bunun hakkında hiçbir fikrim yoktu ve sezgilerim ona güvendi.” diye konuştu.

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SOSYAL MEDYA KULLANICILARI ŞÜPHEYLE YAKLAŞTI

Yaşadığı deneyimin kendisini ve bütün hayatını değiştirdiğini ifade eden Rejoice’in paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kullanıcıların büyük bir bölümü Rejoice’in kaçırılma hikâyesine büyük bir şüpheyle yaklaştı. Kullanıcılar Rejoice’in yaşadığı durumun uyku felci olduğunu ve bu rahatsızlık sırasında halüsinasyon görmenin yaygın bir belirti olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
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