Göğüsleri nedeniyle sosyal medyadan atıldığını iddia eden kadından itiraf: Ayrımcılığa uğradım

West Midlands'da yaşayan 40 yaşındaki Shirley Flynn isimli sosyal medya kullanıcısı vücut pozitifliği içeriklerinin büyük bir hayranı. Tam zamanlı olarak müşteri hizmetlerinde çalışan Shirley Flynn çoğunlukla sosyal medyada kendi beden ölçülerini sergilemeyi tercih ediyor. Paylaşımları nedeniyle Shirley Flynn TikTok’tan tam 8 kez yasaklandığını iddia etti.

“TAMAMEN EĞLENCE AMACIYLA KULLANIYORUM”

Sosyal medya uygulamalarını tamamen eğlence amacıyla kullandığını ifade eden Shirley Flynn, “Çok fazla göğüs dekoltesi gösterdiğim ve bazı flört içerikleri yayınladığım için sosyal medya yasaklamalarının olduğunu düşünüyorum. Hiçbir zaman cinsel amaçlı bir paylaşım yapmadım. Paylaşımları eğlence için yapmayı tercih ediyorum.” dedi.

Haksız bir şekilde hedef alındığını iddia eden Flynn, kendisinden daha zayıf kadınların oldukça müstehcen paylaşımlarını sosyal medyada gördüğünü söyledi. Videoları için itirazda bulunduğunu belirten Flynn, “Beni kızdırıyor ve sinirlendiriyor. Bu yüzden TikTok ile yüzleştim ve benimkiyle aynı içeriği paylaşan daha küçük göğüslü diğer kadınların resimlerini gösterdim.Videolarım hakkında TikTok'a bazı itirazlarda bulundum ve bazen onları yeniden yüklediler ve yasakladıkları için özür dilediler. Sonrasında ise tamamen yasakladılar” diye konuştu.

SINIRI NET BİR ŞEKİLDE ÇİZDİ

TikTok'un web sitesine göre, kullanıcıların topluluk kurallarına uyması gerekiyor. Yetişkinlere yönelik çıplaklık ve cinsel faaliyetler ile ilgili olarak TikTok, “İçtenlikle karşılayan ve güvenli hissettiren bir platform oluşturmaya çalışıyoruz. Platformumuzda çıplaklığa, pornografiye veya müstehcen içeriğe izin vermeyiz. Kişinin rızasının olmadığı cinsel eylemleri tasvir eden veya destekleyen içeriği, kişinin rızasının olmadığı mahrem görüntüleri ve yetişkin cinsel davetleri yasaklıyoruz.” ifadeleri yer aldı.

TikTok’un web sitesinde yer alan topluluk kurallarında, “Tecavüz ve cinsel saldırı dahil olmak üzere rıza dışı cinsel eylemleri veya rıza dışı dokunmayı tasvir eden, teşvik eden, destekleyen, normalleştiren veya yücelten içerik, rıza dışı çekilen, oluşturulan veya paylaşılan cinsel görüntüler de dahil olmak üzere rıza dışı mahrem görüntülerin paylaşılmasını tasvir eden, destekleyen, normalleştiren veya yücelten içerik, cinsel şiddeti tasvir eden, destekleyen, normalleştiren veya yücelten içerik ve cinsel partnerlik teklif etme veya isteme, cinsel sohbetler veya görüntüler, cinsel hizmetler, üst düzey cinsel içerik veya seks kameraları dahil olmak üzere cinsel talebi tasvir eden, destekleyen veya yücelten içerik” yayınlanmaması, yüklenmemesi ve canlı yayın yapılmaması açık bir şekilde belirtildi.



